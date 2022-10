Mercans, der weltweit führender Technologieanbieter im Bereich der Lohn- und Gehaltsabrechnung, hat bekannt gegeben, dass Steve Goldberg als nicht geschäftsführender Direktor in den Vorstand des Unternehmens aufgenommen wurde. Die Aufnahme eines Branchenveteranen in den Vorstand von Mercans folgt auf mehrere kürzlich angekündigte Änderungen in der Unternehmensführung, die den Vorstand und das Führungsteam des weltweit tätigen Anbieters von Abrechnungs- und EOR-Dienstleistungen stärken sollen.

Anlässlich der Bekanntgabe der Ernennung von Steve Goldberg kommentierte der Vorstand von Mercans:"Wir heißen Steve als nicht geschäftsführendes Vorstandsmitglied willkommen und sind überzeugt, dass seine langjährige Branchenerfahrung und seine Einblicke einzigartige Perspektiven für Mercans bieten werden. Steves strategische Vision für die globale Gehaltsabrechnungs- und HCM-Branche passt hervorragend zur Strategie von Mercans. Wir sind überzeugt, dass seine Führung das Wachstum von Mercans weiter beschleunigen und die Fähigkeit des Unternehmens stärken wird, preisgekrönte globale Technologie für die Lohn- und Gehaltsabrechnung anzubieten."

Steve Goldbergs mehr als 30-jährige Karriere in allen Bereichen der Payroll-Technologie umfasst HR-Führungspositionen auf drei Kontinenten, die Tätigkeit als Strategieführer für HCM-Produkte und Sprecher bei PeopleSoft sowie die Mitbegründung von spezialisierten Recruiting-Tech- und Change-Management-Unternehmen. Steves einzigartige, vielfältige Perspektiven wurden sowohl von Lösungsanbietern als auch von HR-Teams in Unternehmen und in leitenden Positionen bei Bersin und Ventana Research genutzt. Steve verfügt über einen MBA-Abschluss in Personalwesen, hat zahlreiche Publikationen veröffentlicht und ist ein weltweit gefragter Redner. Er ist als Top 100 HRTech-Influencer anerkannt.

"Wir freuen uns über die Ernennung von Steve Goldberg zum Mitglied des Verwaltungsrats. Steve bringt nicht nur jahrelange Branchenerfahrung mit, sondern auch eine unabhängige und neue Perspektive in die Strategie und die Führungsstruktur von Mercans ein", sagte Tatjana Domovits, CEO der Mercans Group.

Die globale Technologie für Lohn- und Gehaltsabrechnung von Mercans hat die Branche weltweit umgekrempelt, indem sie es Kunden, HCM- und Payroll-Dienstleistern ermöglicht, sich von der Verwaltung verschiedener länderspezifischer Dienstleister und veralteter Software zu lösen. Die firmeneigene globale Lohn- und Gehaltsabrechnungsplattform HR Blizz von Mercans bietet Payroll-Funktionen sowie die Integration mit lokalen Steuerbehörden in 160 Ländern. Sie ermöglicht es den Kunden, ihre internationale Lohn- und Gehaltsabrechnung vollständig zu konsolidieren und zu digitalisieren.

Über Mercans

Mercans ist ein weltweit führender Technologieanbieter im Bereich der Lohn- und Gehaltsabrechnung. Die bahnbrechende globale Gehaltsabrechnungsplattform von Mercans, HR Blizz, ermöglicht KMU und Großunternehmen die Verwaltung von Gehaltsabrechnungen in 160 Ländern. Mit seiner 20-jährigen Erfahrung in der globalen Lohnbuchhaltung erbringt Mercans das gesamte Spektrum an Dienstleistungen für das Personalwesen über eine einzige, sichere globale Plattform.

Contacts:

Mohsin Khan

hello@mercans.com

Berkeley Square House, 2nd Floor, Berkeley Square,

London, UK