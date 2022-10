Fünf spesenfreie Plätze auf dem Siegertreppchen können ab heute auf der ExpensiCon der ersten globalen von Expensify im Mai 2023 in Borgo Egnazia in Apulien (Italien) ausgerichteten Konferenz im Bereich Rechnungswesen für Buchhalter gewonnen werden

Expensify, Inc. (Nasdaq: EXFY), eine Zahlungs-Super-App, die Personen und Unternehmen rund um den Globus unterstützt, die Art und Weise zu vereinfachen, wie sie ihr Geld über alle Kostenarten, Firmenkarten und Rechnungsarten verwalten, gab heute den "Win your spot at ExpensiCon"-Wettbewerb bekannt. Der Wettbewerb steht jedem Buchhalter offen aber lediglich fünf Buchhalter werden einen Platz auf dem Siegertreppchen auf dieser exklusiven Einladungskonferenz für sie selbst und einen Gast gewinnen können.

"Wir versammeln 100 der branchenbesten und klügsten Köpfe und fünf der begehrtesten Plätze im Rechnungswesen stehen nun für Buchhalter aller Unternehmen von beliebiger Größe zur Verfügung", so David Barrett, Gründer und CEO von Expensify. "Dies bietet eine beispiellose Gelegenheit, einer globalen Gemeinschaft von Buchhaltungsführungskräften mit einer kombinierten Erfahrung von hunderten von Jahren für die Planung der nächsten Berufsgeneration beizutreten. Gemeinsam können wir die komplexesten Herausforderungen identifizieren und lösen, um dieses Programm in den kommenden Jahren zu gestalten."

Die ExpensiCon wird eine Mischung von Beiträgen, Podiumsdiskussionen, Kamingesprächen, CPE-Berichterstattungen, individuellen Möglichkeiten für Networking, Strategieworkshops und VIP-Veranstaltungen bieten. Darüber hinaus werden die Teilnehmer und ihre Gäste die Schönheit von Apulien (Italien) auf kuratierten Exkursionen zum Aufbau von Beziehungen in der Region erleben können hierzu zählen unter anderem die Herstellung von Pasta, Weinproben und Yacht-Touren.

Zu den Teilnehmern früherer ExpensiCons in Bora Bora und Maui zählten bereits Führungskräfte von PwC, Deloitte, BDO, CLA, Baker Tilly und EisnerAmper sowie Hauptredner, wie etwa Travis Kalanick von Uber, René Lacerte von Bill.com, Zach Nelson von NetSuite und Rod Drury von Xero.

Der "Win your spot at ExpensiCon"-Wettbewerb endet am 1. März 2023 und die Gewinner werden kurz danach bekannt gegeben. Starten Sie noch heute die Uhr beginnt bereits zu ticken!

Über Expensify

Expensify ist eine Zahlungs-Super-App, die Personen und Unternehmen rund um den Globus unterstützt, die Art und Weise zu vereinfachen, wie sie ihr Geld verwalten. Über 12 Millionen Personen verwenden die kostenlosen Leistungsmerkmale von Expensify, die Firmenkarten, Ausgabenüberwachung, Rückerstattung am folgenden Tage, die Rechnungsstellung, Rechnungsbezahlung, Gehaltsabrechnung und Reisebuchung in einer App umfassen. Alles kostenlos. Unabhängig davon, ob Sie Besitzer eines kleinen Unternehmens sind, ein Team führen oder Buchungen für ihre Kunden abschließen müssen, Expensify wird dies erleichtern, sodass Ihnen genügend Zeit bleibt, sich darauf konzentrieren zu können, was wirklich wichtig ist.

