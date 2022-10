The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 04.10.2022.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 04.10.2022

ISIN Name

CA9571553028 WESTBRIDGE EN. CORP.

DK0061135753 DRILLING CO.1972 DK 10

KYG6610J2093 NOBLE CORP. NEW DL-,00001

US03209T1097 AMPIO PHARMACEUTIC.DL-,01

US41043F2083 HANGER INC. DL -,01

US6501941032 NEWAGE INC. -,001

VGG111961055 BIOHAVEN PHARMAC.HLDG CO.

