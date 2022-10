BYD glänzt mit starken Zahlen. Der Elektroautohersteller hat im September 201.259 New Energy Vehicles (NEVs) ausgeliefert. Das war der siebte Rekordmonat in Folge. Im Gegensatz dazu waren die 344.000 Autos von Tesla eine dicke Überraschung. Viele Experten sind im Vorfeld von mindestens 358.000 Fahrzeugen ausgegangen.Die Reaktion auf die guten Zahlen von BYD steht noch aus. Die Börse in Hongkong hatte am Dienstag aufgrund eines Feiertages geschlossen. Aus technischer Sicht ist der seit dem 06.07.2022 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...