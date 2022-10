Im dritten Quartal konnte Tesla mal wieder einen neuen Rekord bei den Auslieferungszahlen aufstellten. Das klingt erstmal nach einer guten Nachricht, zeigt sich hier doch ganz klar auch in Krisenzeiten noch weiteres Wachstum. Doch an den Märkten wurde die Nachricht vor allem negativ aufgenommen, was auch einen recht einfachen Grund hat.Insgesamt 343.830 Fahrzeuge lieferte Tesla (US88160R1014) im zurückliegenden Quartal aus, das meiste davon entfällt auf die beliebten Modelle Model 3 und Model Y. Mehr verkaufte der Konzern bisher noch nie, doch sowohl die Analysten als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...