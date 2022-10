Das vierte Quartal ist da. Sehr zur Erleichterung vieler Anleger, die in den letzten drei Monaten zum Teil heftige Prügel einstecken mussten. Im vierten Quartal könnten sich viele gute Chancen auftun. Geht es nach der Mehrzahl der Analysten, so haben Firmen wie Nvidia, AMD, Ceasars oder Alaska Air großes Kurspotenzial.Der S&P 500 fiel im dritten Quartal um mehr als 5 Prozent und verzeichnete damit seine erste dreivierteljährliche Verlustserie seit Anfang 2009, mitten in der globalen Finanzkrise.Viele ...

Den vollständigen Artikel lesen ...