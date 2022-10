Der auf einzigartige Weise vielseitige VMC 1200 ist darauf ausgelegt, das kommerzielle Transportwesen dabei zu unterstützen, die Kosten zu senken, die CO2-Emissionen auf null zu bringen und effizientere Flotten zu betreiben

ALDERGROVE, B.C. - 4. Oktober 2022 - Angesichts der Vorbestellungen für den VMC 1200, die die Erwartungen weit übertreffen, ist https://vicinitymotorcorp.com/ (https://money.tmx.com/en/quote/VMC und NAS:VEV), ein nordamerikanischer Lieferant von Elektro-Nutzfahrzeugen, stolz, die offizielle Markteinführung und den Beginn der Auslieferung des ersten Elektro-Lkw der Klasse 3 ab der Montagelinie in Kanada zu melden.

"Der VMC 1200 wird dazu beitragen, dass British Columbia und Kanada im EF-Sektor eine führende Rolle einnehmen, und unterstützt gleichzeitig die ehrgeizigen Ziele der Regierung, nämlich Netto-Null-Emissionen im Verkehr, lokales Beschäftigungswachstum und wirtschaftliche Diversifizierung", sagte William Trainer, der Gründer und Chief Executive Officer von Vicinity Motor Corp. "Nachdem der 1200 sich vor kurzem für das Programm von Transport Canada mit Fördermitteln von $ 550 Millionen für mittelschwere emissionsfreie Fahrzeuge qualifiziert hat, ist er noch attraktiver für kommerzielle Transportbetriebe, die die Kosten senken, die CO2-Emissionen auf null bringen und effizientere Flotten betreiben wollen."

Der VMC 1200, der konzipiert wurde, um die zunehmende Nachfrage nach emissionsfreien mittelschweren Nutzfahrzeugen zu befriedigen, ist ideal für Anwendungen in einem Spektrum vom Bausektor über Energieversorgung bis hin zur Lieferbranche. Zu den wichtigsten Merkmalen zählen:

- Modernste Li-Ion-Batterietechnik, die bis zu 150 kWh Leistung bietet

- Vollständige Aufladung auf Level 2 in fünf bis sieben Stunden und auf Level 3 in 2,5 Stunden über einen CCS1-Combo-Stecker

- 241 Kilometer/150 Meilen Reichweite mit einer einzigen Aufladung

- Ultraleiser Betrieb, ideal für städtische Gebiete

- Anwendungen in einem Spektrum von Lieferfahrzeugen über Kipplaster bis hin zu Arbeits-Lkw

- Nutzlast von ungefähr 2.495 kg/5.500 Pfund

- Standard-Garantie von fünf Jahren

Der Vertrieb des VMC 1200, der Prognosen zufolge einen Großteil der kurzfristigen Umsätze ausmachen wird, startet im Oktober 2022.

"Bis zur Einführung des VMC 1200 gab es für kommerzielle Verkehrsbetriebe keinen widerstandsfähigen und zuverlässigen emissionsfreien Lkw der Klasse 3 zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Da die Bestände an leichten und mittelschweren EF-Fahrzeugen in Nordamerika bis 2030 eine Million und bis 2040 sechs Millionen übersteigen sollen, ist der VMC 1200 nunmehr ein weiteres Beispiel dafür, wie VMC sich von anderen Nutzfahrzeugherstellern abhebt", so Trainer abschließend.

Über Vicinity Motor Corp.

Vicinity Motor Corp. (NASDAQ:VEV)(TSXV:VMC)(FWB:6LGA) ist ein nordamerikanischer Anbieter von Elektrofahrzeugen für öffentliche und gewerbliche Zwecke. Das Unternehmen nutzt ein kontinentweites Händlernetz und enge Beziehungen zu erstklassigen Fertigungspartnern, um seine Vicinity-Flaggschiffbusse mit Elektro-, CNG- oder sauberem Dieselantrieb, den Elektro-Lkw VMC 1200 und den Elektro-Shuttlebus VMC Optimal anzubieten. Darüber hinaus verkauft Vicinity Motor sein firmeneigenes elektrisches Fahrgestell zusammen mit EAVX, der Geschäftseinheit von J.B. Poindexter, einem strategischen Partner des Unternehmens, zur Aufrüstung von Lieferfahrzeugen der nächsten Generation. Besuchen Sie für weitergehende Informationen bitte www.vicinitymotorcorp.com.

