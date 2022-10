Valneva hat das globale Angebot abgeschlossen. Der gesamte Bruttoerlös des globalen Angebots betrug vor Abzug der Zeichnungsprovisionen und der geschätzten Kosten, die vom Unternehmen zu zahlen sind, etwa 102,9 Mio. Euro ( 99,9 Mio. Dollar). Die Finanzierung wurde vom US Healthcare Specialist Deep Track Capital geleitet und umfasste auch bestehende Aktionäre wie die französische Staatsbank Bpifrance. Die Erlöse sollen in erster Linie dazu verwendet werden, die Phase 3-Impfstoffkandidaten des Unternehmens gegen Borreliose und Chikungunya in Richtung Marktzulassung und die präklinischen Studien voranzutreiben.

