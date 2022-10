An der Börse NASDAQ GS notiert die Aktie Tesla am 04.10.2022, 10:57 Uhr, mit dem Kurs von 242.4 USD. Die Aktie der Tesla wird dem Segment "Automobilhersteller" zugeordnet. Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung. 1. Fundamental: Tesla ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Automobile) aus unserer Sicht überbewertet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...