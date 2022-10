Berlin (ots) -Anmoderation:Es war der Abend der erfolgreichen Frauen: eine davon, die Münchner Sozialunternehmerin Zarah Bruhn. Sie wurde gestern bei der feierlichen Verleihung in der Französischen Botschaft in Berlin als besonders mutige und erfolgreiche Unternehmerin ausgezeichnet. Mit ihrem Start-up 'socialbee' hilft sie Firmen dabei, Geflüchtete unbürokratisch einzustellen. Seit der Gründung 2016 hat das Münchner Social-Start-up über 800 Geflüchtete an Unternehmen vermittelt. Und zwar vom Dax-Unternehmen bis zum kleinen Familienbetrieb. Weitere 100 Geflüchtete sind bei 'socialbee' direkt beschäftigt. Die Gewinnerin des Bold Woman Awards ist ein eindrucksvolles Beispiel, wie man mit einer ordentlichen Portion Mut, Willensstärke und Ideenreichtum sowohl unternehmerisch wie auch sozial sehr erfolgreich sein kann.Das Champagnerhaus Veuve Clicquot zeichnet seit 1972 Unternehmerinnen für außergewöhnliche Leistungen aus. Rund 100 geladene Gäste waren gestern in die Botschaft direkt am Brandenburger Tor gekommen. In den repräsentativen Räumen überreichte der französische Botschafter François Delattre, der erst seit 10 Tagen im Amt ist, der strahlenden Zarah Bruhn den Preis. Für die Unternehmerin ist der "Bold Woman Award" eine ganz besondere Auszeichnung:O-Ton Gewinnerin Zarah Bruhns Bold Woman Award by Veuve ClicquotAlso ich bin erstmal total emotional und überwältigt, weil 'Bold Woman', das ist wahrscheinlich meine Lieblingsbeschreibung von mir. Ich war schon immer die, die mit 14 aus dem Flugzeug gesprungen ist und klettern war. Also dieses Thema Mut treibt mich schon lange um. Und vor allem auch in unserer Firma ist unser Kernwert sozusagen 'be bold'. Bold, passion und love - das sind unsere drei Werte. Wenn man ganz viel Liebe an andere gibt und mit viel Leidenschaft dafür brennt und ganz groß und mutig hinaus will, dann kann man alles erreichen. Und das ist auch unser Ziel - eine Welt, in der es alle schaffen können. (0:36)Die Flüchtlingskrise 2015/2016 und die damit verbundenen Herausforderungen für die Gesellschaft bewegten Zarah Bruhn dazu, selbst aktiv zu werden und nach Lösungen zu suchen. Ihre Entscheidung das Start-up 'socialbee' zu gründen und damit Geflüchteten eine echte Chance am Arbeitsmarkt zu geben, ist nicht nur mutig, sondern ausgesprochen "bold". So das Urteil der neunköpfigen Jury, die mit den Schauspielerinnen Iris Berben und Ursula Karven oder dem Medien-Unternehmer und Juror bei der "Höhle der Löwen" Dr. Georg Kofler hochkarätig besetzt ist. Den Jury Mitgliedern liegt vor allem die Bedeutung des Preises besonders am Herzen:O-Ton Umfrage Jury Mitglieder (Iris Berben, Dr. Georg Kofler, Ursula Karven)Iris Berben: Ein Preis wird wahrgenommen. Aber ein Preis wird nicht wahrgenommen, weil du in einem tollen Kleid irgendwo stehst, sondern er wird aufgrund des Inhalts wichtig. Warum bekommt jemand einen Preis und wofür? Er ist ein Signal an die Öffentlichkeit und das halte ich für ganz wichtig. Speziell in einer Zeit, in der alles laut ist, wo unsere Speicherkapazität manchmal auch voll ist, ist es wichtig, dass man solche Preise hat, um Signale zu senden. Dr. Georg Kofler: Ich finde diesen Abend ganz wichtig, um Frauen Mut zu machen, um kuragierte Frauen in den Vordergrund zu rücken, ihnen eine Vorbildrolle in der Öffentlichkeit zu geben, die hoffentlich andere Frauen auch inspiriert unternehmerisch tätig zu werden und den Schritt nach vorne zu wagen. Ursula Karven: Ich finde das absolut wichtig Awards zu haben die Frauen und Gründerinnen unterstützen und das Licht darauf lenken. Denn wir sind immer noch in der Unterzahl, und zwar gewaltig. Es gibt nur ein Drittel Gründerinnen. Die Banken geben eher Männern das Geld, um zu gründen. Und ich finde je mehr Chancen wir haben zu zeigen, was für Frauen es gibt und welche Ideen es gibt, desto besser und desto schlüssiger wird es auch für den Bänker sein am Schluss dann auch mal da Gerechtigkeit walten zu lassen. (01:14)Ebenfalls unter den Gästen war die Gewinnerin des Bold Woman Awards 2019, Verena Pausder. Sie freute sich, dass auch in diesem Jahr wieder so viele starke und inspirierende Unternehmerinnen unter den Nominierten waren, die anderen Frauen Mut machen:O-Ton Jury Verena PausderJedes Mal wieder, wenn eine Frau ausgezeichnet wird, die ihren eigenen Weg geht, ist das wichtig! Denn wir sind immer noch 14 Prozent Gründerinnen in der Start-up Szene, immer noch 6 Prozent Vorständinnen in Mittelständischen Unternehmen und immer noch wollen viel zu wenig Mädchen Unternehmerinnen werden. Und ich glaube, da können wir gar nicht genug Rolemodels schaffen und zeigen, dass das ein Weg ist, den sie gehen können. (0:24)Zum dritten Mal wurde neben dem "Bold Woman Award" auch der "Bold Future Award" verliehen. Eine Auszeichnung speziell für junge Start-up-Gründerinnen, die mit innovativem und visionärem Unternehmersinn überzeugen und eingefahrene Pfade verlassen. So hat Nina Mannheimer, Unternehmerin aus Berlin, vor zwei Jahren gemeinsam mit Adiv Maimon und Robert Gerlach, das Start-up 'Klim' gegründet. Das Food-Tech-Unternehmen hilft Landwirtinnen und Landwirten auf ihrem Weg zu einer regenerativen Landwirtschaft. Diese Art der Bodenbewirtschaftung sorgt dafür, dass aktiv CO2 im Boden gespeichert wird und fördert außerdem auch noch die Bodengesundheit und die Ertragssicherheit. Über eine digitale Plattform werden die Landwirtinnen und Landwirte miteinander vernetzt, bekommen Wissen über den regenerativen Anbau von Getreide, Obst und Wein vermittelt und werden für ihre Umwelt- und Klimaschutzbemühungen entlohnt. Die Vision: Die Landwirtschaft vom Klimasünder zum Klimahelden zu machen. Für die junge Gründerin ist die Auszeichnung eine Wertschätzung ihrer Arbeit:O-Ton Gewinnerin Bold Future Award by Veuve Clicquot Nina MannheimerIch freue mich über jede Gelegenheit unser Projekt zu teilen und auch die schönen Projekte von anderen Frauen zu sehen. Das ist natürlich ein Zeichen dafür, dass wir etwas machen, das wichtig ist und was auch ein richtiges Problem löst. Das heißt, alles, was dem so ein bisschen Aufmerksamkeit gibt, ist total schön und ich freue mich total hier zu sein. (0:16)Was die Gewinnerinnen und Nominierten des gestrigen Abends eint: Ihr Mut, ihre Risikobereitschaft und der Wille, Großes zu leisten. Wirtschaftlicher Erfolg wird gepaart mit Inklusion und sozialer Verantwortung. Alles Attribute, die einst auch Basis für den unternehmerischen Erfolg von "Madame Clicquot" waren, zu deren Ehren der Award vor genau 50 Jahren ins Leben gerufen wurde. Nach dem überraschenden Tod ihres Mannes übernahm die junge alleinerziehende Witwe im Alter von nur 27 Jahren zu Beginn des 19. Jahrhunderts die unternehmerische Verantwortung für das Champagnerhaus - gegen den Willen ihres gesamten Umfelds. Sie führte das Unternehmen zu weltweitem Erfolg und ist bis heute ein Vorbild für viele Frauen! Nadine Fau, International Director von Veuve Clicquot, sieht die Förderung von Gründerinnen als konsequente Weiterführung der Lebensleistung von Madame Clicquot:O-Ton Nadine Fau, International Director von Veuve ClicquotEs ist eine Anerkennung des Unternehmens zu Ehren von Madame Clicquot, die selbst eine sehr mutige Frau war. In Deutschland haben wir den Award 1984 zum ersten Mal verliehen. Seitdem haben wir 32 herausragende Frauen, großartige Unternehmerinnen, ausgezeichnet. Und jetzt sind sie selbst Vorbilder für jüngere Generationen. (0:25)Abmoderation:Zarah Bruhn aus München hat den Veuve Clicquot Bold Woman Award gewonnen. Der Bold Future Award ging an Nina Mannheimer. Bei der glamourösen Preisverleihung in der französischen Botschaft in Berlin standen gestern Abend starke und mutige Frauen mit unternehmerischen Visionen im Mittelpunkt. 