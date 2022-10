Das kontinuierliche Wachstum des Unternehmens mit Spezialisierung auf digitaler Produktentwicklung macht Expansion in Lateinamerika und Erweiterung der Geo-Fähigkeiten notwendig

GlobalLogic Inc., ein Unternehmen der Hitachi Group und Marktführer im Bereich digitale Produktentwicklung, gab heute die Eröffnung von zwei neuen Entwicklungs- und Vertriebszentren in Mexiko bekannt. Die Standorte der Zentren sind Guadalajara und Mexiko-Stadt. Die Expansion wird GlobalLogic ermöglichen, die robuste Nachfrage nach digitalen Lösungen zu bedienen, während Unternehmen aller Branchen rund um den Globus ihre Produkte und digitalen Erlebnisse transformieren, um mit ihren Kunden effektiver zu interagieren, neue Ertragsquellen zu erschließen und ihre Angebote nachhaltiger zu gestalten. Die neuen Standorte verstärken die bestehende lateinamerikanische Präsenz von GlobalLogic, die bereits Entwicklungs- und Vertriebszentren in Argentinien und Chile umfasst.

"Seit Jahren verfolgen wir eine kontinuierliche Expansionsstrategie, indem wir Marktlücken identifizieren und diese mit neuen Kunden-Hubs verbinden", so Vishal Anand, Group Vice President und Head of Americas, GlobalLogic. "Lateinamerika ist eine kritische Komponente dieser Wachstumsstrategie, da unsere Kunden anstreben, differenzierte Produkte und Dienstleistungen anzubieten und ihren Kunden durch die Verwendung digitaler Technologien ein attraktives Erlebnis zu bieten. Unser bewährter geografischer Expansionsansatz verbindet die Kapazitäten von GlobalLogic im Bereich der Produktentwicklung und digitalen Transformation mit den Nearshore-Talentpools und erweitert so unsere Bandbreite an technischen Dienstleistungen zum Vorteil unserer Kunden weltweit."

GlobalLogic ist auf digitale Produktentwicklung spezialisiert und bietet Experience Design, Software Engineering und Data/Content Engineering, um die Anforderungen seiner globalen Kunden zu erfüllen. Die erweiterte geografische Präsenz verschafft dem Unternehmen Zugang zu technischen Talenten in Mexiko und eröffnet Kunden von GlobalLogic die Möglichkeit, von einem breiteren und stärker diversifizierten Spektrum an Fähigkeiten zu profitieren. Als Teil der Hitachi Group werden die GlobalLogic-Standorte in Mexiko auch die lokale Präsenz von Hitachi ergänzen, um dessen Kunden in ganz Lateinamerika gemeinsame Lösungen bereitzustellen.

"Wir erleben eine neue Phase der Geschäftsentwicklung, da die Digitalisierung die Möglichkeiten durch künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Cloud-Technologien auf dramatische Weise erweitert", berichtet Juan Bello, Vice President und Head of LatAm, GlobalLogic. "Deshalb bietet GlobalLogic einen umfangreichen Mix aus technischen Fähigkeiten und Kapazitäten, um zu gewährleisten, dass wir alle Kunden beim Erreichen ihrer individuellen Ziele unterstützen können. Wir sind sehr erfreut, dass dies dank der Unterstützung und des Einsatzes der mexikanischen Engineering-Community jetzt möglich geworden ist."

Die neuen Standorte sind vollständig betriebsbereit und bedienen bereits mehrere globale Technologiekunden.

Über GlobalLogic

GlobalLogic (www.globallogic.com) ist ein führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Produktentwicklung. Wir helfen Marken auf der ganzen Welt, innovative Produkte, Plattformen und digitale Erlebnisse für die moderne Welt zu entwickeln und aufzubauen. Durch die Integration von Experience Design, komplexer technischer Entwicklung und Know-how im Bereich der Datenwissenschaft helfen wir unseren Kunden, die neuen Möglichkeiten zu erkennen, und beschleunigen ihren Wandel zum digitalen Unternehmen von morgen. GlobalLogic hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und betreibt Designstudios und Technikzentren auf der ganzen Welt. Unsere umfassende Expertise stellen wir Kunden in Branchen wie Automobilindustrie, Kommunikation, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Fertigung, Medien und Unterhaltung, Halbleiter und Technologiesparten bereit. GlobalLogic ist ein Unternehmen der Hitachi Group unter dem Dach von Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), das als Social Innovation Business Innovationen durch Daten und Technologie vorantreibt, um zu einer nachhaltigen Gesellschaft mit höherer Lebensqualität beizutragen.

