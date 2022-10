RWE kauft für 6,8 Milliarden USD mit dem amerikanischen Unternehmen Con Edison Energy Businesses, Inc. einen in der USA führenden Betreiber und Entwickler von Solaranlagen und Speichern. Durch die Finanzierung über eine Pflichtwandelanleihe könnte Katar zum größten RWE-Einzelaktionär werden. Was halten die Anleger von der Akquisition?

