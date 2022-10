BERLIN (dpa-AFX) - Borussia Dortmund steht am dritten Spieltag der Champions League bereits unter Druck. Der BVB sollte sich im Spiel beim FC Sevilla am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) möglichst keinen Ausrutscher erlauben, ansonsten gerät das Achtelfinale nach einem Sieg und einer Niederlage in Gefahr. Kapitän Marco Reus und Abwehrchef Mats Hummels stehen verletzungsbedingt bei diesem Unterfangen aber nicht zur Verfügung./tas/DP/he