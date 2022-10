DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

HENKEL - Henkel rechnet angesichts hoher Energie- und Rohstoffkosten mit höheren Aufwendungen dieses Jahr. "Wir gehen weiterhin von Kostensteigerungen im mittleren Zwanzig-Prozent-Bereich aus, das hat sich in den vergangenen Monaten auf diesem Niveau gefestigt", sagte CEO Carsten Knobel im Interview. "Aber es ist noch zu früh, um zu sagen, wie es 2023 weitergeht." (FAZ)

AMPRION - Der größte deutsche Netzbetreiber hat davor gewarnt, dass Deutschland in diesem Winter möglicherweise die Stromexporte nach Frankreich und in andere Länder drosseln muss, um einen Zusammenbruch seines Stromnetzes zu verhindern. Hendrik Neumann, technischer Leiter von Amprion, sagte, dass ein vorübergehender Stopp sogar notwendig werden könnte, um Stromknappheit und Engpässe als "letztes Mittel" zu vermeiden. Allerdings sei ein solches Szenario eher eine Frage von Stunden als von Tagen. (Financial Times)

VOLOCOPTER - Beim Flugtaxi-Start-up Volocopter droht juristischer Streit. 177 Crowdinvestoren, die der Firma frühe Entwicklungskosten finanziert haben, wollen jetzt mit juristischem Beistand eine Erfolgsbeteiligung erwirken. In einem Anwaltsschreiben fordern sie eine "faire Partizipation" und weisen auf angebliche handwerkliche "Fehler" in den Beteiligungsverträgen hin. Der Brief liegt dem Handelsblatt vor. Hintergrund ist die Entscheidung von Volocopter, die Darlehensverträge mit 750 Crowdinvestoren zu kündigen und das Kapital lediglich mit 1 Prozent pro Jahr zu verzinsen. (Handelsblatt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 05, 2022 00:21 ET (04:21 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.