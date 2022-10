EQS-News: NEXR Technologies SE / Schlagwort(e): Kooperation

NeXR Technologies und EyeFitU starten Avatar-basiertes Size-as-a-Service-Angebot für weniger Retouren und mehr Nachhaltigkeit in der Fashion-Industrie



NeXR Technologies und EyeFitU starten Avatar-basiertes Size-as-a-Service-Angebot für weniger Retouren und mehr Nachhaltigkeit in der Fashion-Industrie



Berlin, 5. Oktober 2022 Die NeXR Technologies SE (XETRA: NXR), ein Unternehmen, das Metaverse-Lösungen entwickelt, die auf der Verwendung von lebensechten Avataren basieren, verkündet seine Zusammenarbeit mit der EyeFitU AG, einem Size-as-a-Service KI-Softwareunternehmen für Modehändler. Das Unternehmen ist bereits Teil von Microsoft for Start-ups, der Oracle Commerce Cloud und im Shopify App Store verfügbar. Ziel der Zusammenarbeit ist es, Kunden in der Modebranche passgenaue Größenempfehlungen zu bieten und so sowohl die Kundenzufriedenheit zu erhöhen als auch Retouren zu senken und damit zu mehr Nachhaltigkeit in der Modeindustrie beizutragen. Im Zuge des stetig wachsenden Online-Shoppings sieht sich die Modebranche immer häufiger mit der zunehmenden Zahl von Rücksendungen schlecht sitzender Kleidung konfrontiert. Gemäß eines Reports von Shopify sind Rücksendungen aufgrund von Verbraucherpräferenzen (z. B. Größe, Passform, Stil usw.) in der Regel für rund 72 Prozent aller Rücksendungen bei Bekleidungseinzelhändlern verantwortlich. Da das Einkaufserlebnis in den Filialen für Modehändler immer wichtiger wird, wirkt sich eine umfassende Individualisierung auf allen Kanälen auf die Nettoeinnahmen aus.



Size-as-a-Service mit Bodyscanning-Technologie NeXR stellt sich diesem Problem, indem es gemeinsam mit EyeFitU die 3D-Body-Scan-Technologie von NeXR mit der patentierten SizeEngineTM von EyeFitU vereint, um die passende Größe für ein Kleidungsstück zu ermitteln. Kunden können sich in einem Partnergeschäft, z. B. bei H&M, scannen lassen, um einen originalgetreuen Avatar zu erstellen, der zusammen mit den Körpermaßen in der App gespeichert wird. Durch Scannen des Strichcodes eines bestimmten Kleidungsstücks erhalten Kunden eine Empfehlung für die am besten passende Größe auf der Grundlage der gespeicherten Körpermaße. In Zukunft werden Kunden auch die Möglichkeit haben, verschiedene Kleidungsstücke gleichzeitig an ihrem Avatar anzuprobieren. Die API-gestützte Konnektivität der gemeinsamen Lösung ermöglicht den Omnichannel-Einzelhandel über mobile Nutzung, die Website und vor Ort. NeXR ist durch den Einsatz hochauflösender Body-Scan-Technologien in der Lage, perfekte digitale Repliken zu erstellen und wertvolle Daten zu sammeln, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln - unter anderem für die Fashion-Industrie. Die portablen Bodyscanner können nach Belieben in den Stores aufgestellt und sofort von den Kunden genutzt werden, was die Customer Experience steigert und die Besucherfrequenz in Stores erhöht.



Nachhaltigkeit in der Fashion-Industrie Die Kombination der EyeFitU SizeEngineTM mit der Avatar-Lösung von NeXR bietet verbesserte Personalisierung und führt für Modeunternehmen zu einem Anstieg der Online-Konversionen, einer Senkung der Retourenquote und einer Steigerung der Rentabilität. Niedrigere Retourenquoten wirken sich direkt auf notwendige Nachhaltigkeitsbestrebungen aus und führen zu weniger Transport, Wiederaufbereitung und Abfall sowie besserem Bestandsmanagement und geringeren Abwicklungskosten. Die Omnichannel-Produktsuite (POS, CDP und MarCom-Erweiterung) ermöglicht eine 360-Grad-Sicht auf Kunden. Markus Peuler, CEO von NeXR Technologies, kommentiert: "EyeFitU ist durch seine Stellung am Markt ein wertvoller Partner für uns und wir freuen uns daher besonders, ihr Size-as-a-Service-Angebot mit unserer 3D-Bodyscanning-Technologie sinnvoll ergänzen zu können. Die Ansprüche an den Einzelhandel sind immens gestiegen und wir planen gemeinsam mit EyeFitU in Zukunft weitere Bodyfitting-Produkte für die Fashion-Industrie zu entwickeln. Die Potenziale, die hier im Hinblick auf zunehmende Bestrebungen nach mehr Nachhaltigkeit entstehen, sind ganz besonders groß." Isabelle Ohnemus, CEO von EyeFitU, ergänzt: "Mit den extrem präzisen Scan-Daten, die wir von NeXR erhalten, können wir unseren Kunden millimetergenaue Größenangaben für ein ideales Shoppingerlebnis liefern - ohne Retouren, dafür mit Mode, die einfach perfekt passt." Auch in Zukunft beabsichtigen beide Unternehmen, enger zusammenzuarbeiten und ihre Produktpalette im Bereich Virtual Fitting weiter ausbauen.



Über NeXR Technologies NeXR ist ein internationales Technologieunternehmen mit Sitz in Berlin, das Menschen und Unternehmen den Einstieg in das Metaversum ermöglicht. Mit ihrer breiten technologischen Expertise ist NeXR in der Lage, das volle Potenzial von VR, AR, Motion Capturing und digitalen Avataren zu nutzen. NeXR setzt digitale Projekte in drei Bereichen um: Extended Reality Development, High-End Avatar Creation und Live-Produktionen mit innovativen Motion-Capture-Technologien. Durch den Einsatz von hochauflösenden Body-Scanning-Technologien ist NeXR in der Lage, perfekte digitale Repliken zu erstellen und wertvolle Daten zu generieren, um individuelle Lösungen zu entwickeln - vom realitätsnahen Onlineshopping bis hin zu maßgeschneiderter Sportausrüstung. Darüber hinaus schaffte NeXR durch neuartige Extended-Reality-Technologien interaktive digitale Räume, die weit mehr sind als bloße Experiences und das Potenzial haben, Branchen zu verändern. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nexr-technologies.com.



Über EyeFitU AG EyeFitU hat seinen Hauptsitz in Zürich, Schweiz, und verfügt über Niederlassungen in den USA. Das KI-Software-Unternehmen hat eine mehrfach patentierte SizeEngineTM-Plattform entwickelt und bedient die weltweit führenden Modemarken. Gegründet wurde das Unternehmen, das über hochmoderne KI-Kompetenzen verfügt, von erfahrenen Unternehmern. Seine Omnichannel-Produktsuite ermöglicht Einzelhändlern eine 360-Grad-Sicht auf den Kunden. EyeFitU hat bereits mehrere Auszeichnungen erhalten, darunter Red Herring 100, Drapers Digital und Noah.

