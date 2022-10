EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Hamburg, 5. Oktober 2022. Finnlands größter Windkraftbetreiber, der finnische Investor Exilion Tuuli Ky, hat die Nordex Group Ende September mit der Lieferung und Errichtung von 17 Anlagen des Typs N163/5.X für die Windparks "Isokangas" und "Palokangas" beauftragt. Beide Aufträge umfassen auch einen Premium-Service der Turbinen über eine Laufzeit von 30 Jahren. Die Windparks "Isokangas" und "Palokangas" entstehen in der Gemeinde ii im Norden Finnlands. Lieferung und Errichtungsbeginn der Windenergieanlagen sind für das Frühjahr 2024 vorgesehen. Dabei kommen die Turbinen als Kaltklimavariante zum Einsatz. Patxi Landa, Vertriebsvorstand der Nordex Group: "Wir freuen uns sehr, von Exilion - Finnlands größtem Windkraftproduzenten - für die Lieferung unserer Onshore-Technologie ausgewählt worden zu sein. Seit Einführung der bei den Projekten zum Einsatz kommenden Turbine des Typs N163/5.X hat die Nordex Group bis heute weltweit Aufträge über 5,5 GW für diese Anlagenvariante der Delta4000-Serie erhalten. Allein in Finnland bauen wir jetzt mit der N163/5.X Windparks mit über 1,35 GW installierter Kapazität. Die neuen Aufträge zeigen einmal mehr, wie sich unsere Technologie auch für die klimatischen Bedingungen in den nordischen Ländern eignet." Über Exilion Exilion wurde 2005 gegründet und ist eine finnische Investmentgesellschaft, die sich auf Investitionen in Immobilien und erneuerbare Energien spezialisiert hat. Über vier Kommanditgesellschaften besitzt und verwaltet Exilion ein Kapital von 1,2 Milliarden Euro, das aus 10 Immobilien und 13 Windparks besteht. Das erwirtschaftete Einkommen fließt in Finnland in Pensionskassen und Bildungseinrichtungen. Die Nordex Group im Profil Die Gruppe hat über 41 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Markt-anforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ansprechpartner für Presse: Nordex SE

