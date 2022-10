Nach zweitägiger Erholungsrally kommt der DAX am Mittwoch wohl zunächst wieder etwas zurück. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start gut ein halbes Prozent tiefer auf 12.614 Punkte. In der Vorwoche war der DAX mit 11.862 Punkten auf den tiefsten Stand seit November 2020 gefallen.Von diesem Niveau aus hat er sich zuletzt um fast sieben Prozent erholt, verliert nun aber im Bereich der 21-Tage-Linie an Schwung. Die wichtigsten US-Indizes gingen zwar ...

