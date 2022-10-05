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PR Newswire
05.10.2022 | 08:04
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Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, October 4

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Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF5.618800 USDIE00BJXRZJ404 October 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Medical Cannabis and Life Science ETF3.071000 USDIE00BJXRZ273
4 October 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF3.953300 USDIE00BLRPQH31
4 October 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF1.793500 USDIE00BLRPQJ54

4 October 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF3.928300 USDIE00BLRPRR04

4 October 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY
ETF		3.190600 USDIE00BLRPRQ96

4 October 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EM INT & ECOM ETF4.079800 USDIE000HJV1VH3

4 October 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE PET CARE UCITS ETF3.662800 USDIE000QRNAC66

4 October 2022
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© 2022 PR Newswire
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