FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In China bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertages geschlossen.

DONNERSTAG: In China bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertages geschlossen.

TAGESTHEMA

US-Milliardär Elon Musk will nach einer monatelangen Hängepartie den Online-Dienst Twitter nun doch kaufen. Sein Anwalt schrieb in einem am Dienstag von der US-Börsenaufsicht SEC veröffentlichten Brief an Twitter, die Übernahme solle zu den im April beschlossenen Bedingungen vollzogen werden. Als Voraussetzung verlangt der Chef des Elektroautobauers Tesla aber ein Ende des laufenden Rechtsstreits mit Twitter über die Übernahme. Twitter bestätigte den Eingang des Briefes und erklärte: "Es ist die Absicht des Unternehmens, diese Transaktion abzuschließen." Der Kauf solle zu dem ursprünglich von Musk angebotenen Preis von 54,20 Dollar (rund 54 Euro) pro Aktie stattfinden, ergänzte Twitter. US-Medien hatten kurz zuvor bereits über Musks neuerliches Kaufangebot berichtet. In der Folge war der Kurs der Twitter-Aktie in die Höhe geschnellt, der Handel mit den Wertpapieren an der New Yorker Börse wurde daraufhin zwei Mal ausgesetzt. Twitter und Musk hatten im April eine Übernahme des Kurzbotschaftendienstes durch den reichsten Menschen der Welt für einen Preis von 54,20 Dollar pro Aktie verkündet. Der Kaufpreis lag damit bei 44 Milliarden Dollar. Anfang Juli ließ Musk den Deal jedoch wegen angeblich "falscher und irreführender" Angaben des Kurzbotschaftendienstes platzen. Hintergrund ist die Zahl von Spam- oder Fake-Konten auf Twitter. Musk wirft Twitter vor, die tatsächliche Zahl der Nutzer zu hoch zu beziffern. Twitter weist Musks Anschuldigungen zurück und zog vor Gericht, um den streitbaren Multimilliardär zum Vollzug der Übernahme zu zwingen. Der Prozess sollte am 17. Oktober beginnen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Termin:

07:00 DE/Grenke AG, ausführliches Ergebnis 3Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Teamviewer AG, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Handelsbilanz August Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +4,0 Mrd Euro zuvor: +5,4 Mrd Euro Exporte (real, saisonbereinigt) PROGNOSE: +1,8% gg Vm zuvor: -2,1% gg Vm Importe (real, saisonbereinigt) PROGNOSE: +1,4% gg Vm zuvor: -1,5% gg Vm - FR 08:45 Industrieproduktion August PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: -1,6% gg Vm - IT 09:45 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe September PROGNOSE: 49,0 zuvor: 50,5 - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 53,0 1. Veröff.: 53,0 zuvor: 51,2 - DE 09:55 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 45,4 1. Veröff.: 45,4 zuvor: 47,7 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 48,9 1. Veröff.: 48,9 zuvor: 49,8 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 48,2 1. Veröff.: 48,2 zuvor: 48,9 - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 49,2 1. Veröff.: 49,2 zuvor: 50,9 - US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht September Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +200.000 Stellen zuvor: +132.000 Stellen 14:30 Handelsbilanz August PROGNOSE: -67,70 Mrd USD zuvor: -70,65 Mrd USD 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 49,2 1. Veröff.: 49,2 zuvor: 43,7 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe September PROGNOSE: 56,0 Punkte zuvor: 56,9 Punkte 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 12.628,00 -0,4% E-Mini-Future S&P-500 3.786,50 -0,4% E-Mini-Future Nsdq-100 11.574,75 -0,6% Nikkei-225 27.127,67 +0,5% Schanghai-Composite FEIERTAG +/- Ticks Bund -Future 141,58 +20 Dienstag: INDEX Schluss +/- DAX 12.670,48 +3,8% DAX-Future 12.680,00 +3,5% XDAX 12.663,23 +3,5% MDAX 23.498,80 +3,7% TecDAX 2.831,48 +4,2% EuroStoxx50 3.484,48 +4,3% Stoxx50 3.447,07 +3,0% Dow-Jones 30.316,32 +2,8% S&P-500-Index 3.790,93 +3,1% Nasdaq-Comp. 11.176,41 +3,3% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 141,38 +61

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick - Die europäischen Aktienmärkte werden zum Handelsstart am Mittwoch mit einem kleinen Rücksetzer erwartet. Bereits am Vortag hatte die Aufwärtsbewegung im Verlauf an Momentum verloren, auch die Unterstützung von sinkenden Zinsen bleibt momentan verwehrt. Abzuwarten bleibt zudem, ob das Plus der vergangenen zwei Tage einmal mehr eine Bärenmarkt-Rally war, oder die mehrfach getestete Unterstützung bei 12.000 Punkten die Basis für eine tragfähige längere Erholung liefern konnte. Im Fokus standen zuletzt die Anleihemärkte, die deutlich zulegten. Nun rechnen Händler mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 60 Prozent mit einer Zinserhöhung der Fed um 75 Basispunkte auf der nächsten Sitzung. Die Société Générale ist derweil skeptisch, dass die Treasury-Preise noch viel Spielraum haben, ihren Aufschwung fortzusetzen. "Ich bin der Meinung, dass die Rally am Anleihenmarkt so weit wie möglich fortgeschritten ist. Wenn die Renditen wieder steigen, werden die Aktien zu kämpfen haben und der Dollar wieder anziehen", sagt Kit Juckes, globaler Makrostratege. Ein Blick auf die Agenda zeigt eine Reihe von Einkaufsmanager-Indizes in der ersten und zweiten Veröffentlichung sowie den ADP-Arbeitsmarktbericht für September, dem im Vorfeld der Payrolls am Freitag eine größere Bedeutung zugemessen werden dürfte.

Rückblick - Der Risk-on-Impuls kam vor allem von den Anleihen. Hoffnungen auf eine bald weniger aggressive Notenbankpolitik ließen die Kurse der Anleihen steigen. Am Terminmarkt wird davon ausgegangen, dass die Inflation im Euroraum im kommenden Jahr bereits wieder deutlich fallen wird, was die Anleihen unterstützte. Gestützt wurde die Stimmung auch vom weiteren Rückgang der Gaspreise in Europa. Die Marktbreite war positiv: In Europa lagen alle Stoxx-Branchenindizes im Plus. Für etwas Verwirrung am Markt sorgten die Pläne von RTL Group, doch an ihrer Beteiligung an Groupe M6 festhalten zu wollen. RTL gaben um 0,4 Prozent nach. Bei M6 (-10,8%) war mit einem Verkauf gerechnet worden. Sika (+6%) hat im Vorfeld ihres Kapitalmarkttages die Umsatzprognose für 2022 angehoben. Außerdem bekräftigte der Baustoffhersteller, dass er die geplante Übernahme der MBCC-Gruppe weiterhin für strategisch attraktiv hält.

DAX/MDAX/TECDAX

Kräftige Gewinne - Eine nachrichtliche Unterstützung für die Erholung sahen Händler in den überraschend guten VDMA-Auftragseingängen. Die größten Gewinner hießen Zalando, Sartorius und Puma, alle 40 DAX-Werte schlossen im Plus. Kurz vor Handelsschluss nahm Grenke (+11,8%) die Prognose für das Leasingneugeschäft hoch. Aber auch die Zahlen zum dritten Quartal können sich sehen lassen. Prosieben verloren 1,4 Prozent. Für die Analysten von Citi kommt der Chefwechsel bei Prosieben überraschend. Ein CEO-Wechsel sei nie ein positives Signal für die Anleger, vor allem nicht, wenn er wie in diesem Fall plötzlich erfolge. Es gebe jedoch einige Faktoren, die derlei Bedenken dämpften. Um knapp 12 Prozent ging es für die Aktie von Grenke nach oben, nachdem das Unternehmen die Prognose für das Leasingneugeschäft hochgenommen hat.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Lufthansa-Aktie hat sich im nachbörslichen Handel am Dienstag schwächer gezeigt. Nach dem Bekanntwerden von Streikplänen der Piloten ihrer Tochter Eurowings verloren die Titel gut 1 Prozent. Unter den Nebenwerten gewannen Takkt am Abend 0,8 Prozent, nachdem der Geschäftsausstatter den Rückkauf von Aktien im Volumen von 25 Millionen Euro angekündigt hatte. Ein gesenkter Ausblick drückte den Kurs von PSI Software um 1,2 Prozent. Heidelberg Pharma wurden gut 6 Prozent höher getaxt. Das biopharmazeutische Unternehmen rechnet im laufenden Geschäftsjahr mit einem deutlich höheren Umsatz als bisher und einem geringeren Finanzbedarf. In der Folge dürfte das Jahr 2022 mit einem niedrigeren Verlust abgeschlossen werden als bislang angenommen. Hgears (+2,8%) zeigten sich unbeeindruckt davon, dass das Unternehmen seine Ertragserwartungen reduziert hatte.

USA - AKTIEN

