(shareribs.com) London 05.10.2022 - Die Ölpreise verzeichnen am Mittwoch leichte Gewinnmitnahmen, nachdem es am Dienstag kräftig nach oben gegangen war. Die OPEC könnte heute eine deutlich stärkere Reduktion der Fördermengen beschließen als bislang erwartet. Die Ölpreise zeigen sich weiterhin volatil. Am Dienstag ging es kräftig nach oben, nachdem Berichte aufgekommen waren, laut denen eine Kürzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...