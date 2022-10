Monatelang ging es hin und her. Nun, kurz vor einem Gerichtsprozess, gibt Elon Musk klein bei und erneuert sein Kaufangebot - zum ursprünglich vereinbarten Kaufpreis. Das geht aus einer Pflichtmitteilung an die SEC hervor. Ist das die Wende in der rund 44 Mrd. $ teuren Übernahme?



