EQS-News: BioRiver e.V. / Schlagwort(e): Sonstiges

Drei disruptive Ansätze für die Biotechnologie und Medizin sind die Gewinner des Start-Up-Wettbewerbs BioRiver Boost! 2022



05.10.2022 / 09:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Drei disruptive Ansätze für die Biotechnologie und Medizin sind die Gewinner

des Start-Up-Wettbewerbs BioRiver Boost! 2022 Die Platzierten sind Lumatix Biotech (1. Preis), BioThrust (2. Preis) und Vivalyx (3. Preis). Düsseldorf/Hilden, 05. Oktober 2022: Der Gewinner des diesjährigen BioRiver Boost! Wettbewerbs für Biotech- und Life-Science-Gründer heißt Lumatix Biotech GmbH. Mit seiner lichtgesteuerten Antikörperreinigung gewann das Gründer-Unternehmen aus Garching bei München den ersten Platz und wurde damit zum vielversprechendsten Start-Up 2022 gewählt. Über die Plätze Zwei und Drei freuten sich BioThrust und Vivalyx, beide mit Sitz in Aachen. Bereits zum neunten Mal in Folge zeichnete am 29. September 2022 der jährlich ausgeschriebene europäische Start-up-Wettbewerb BioRiver Boost! die drei besten Jungunternehmen aus. Die hochkarätige Expertenjury überreichte die Preise nach kurzen Präsentationen und anschließenden Fachdiskussionen. Die gelungene Veranstaltung fand in der Firmenzentrale des diesjährigen Gastgebers, der QIAGEN GmbH, statt und wurde live übertragen. Die drei Siegerteams gewinnen ein auf sie individuell zugeschnittenes Coaching durch erfahrene Unternehmer, Marketingunterstützung aus Expertenhand und Zugang zum BioRiver-Netzwerk mit besten Geschäftskontakten. "Die Gründerinnen und Gründer, die sich bei uns bewerben, begeistern mich jedes Jahr aufs Neue. Sie verdienen unsere Unterstützung. Ich bin sehr stolz darauf, dass sich BioRiver Boost! als eigene Plattform für ein breites Feld von Technologien - in diesem Jahr von der Medizin über die Verfahrenstechnik und Statistik bis hin zu Lebensmittel- und Kosmetikfarbstoffen - etabliert hat. Wir ermöglichen jungen Unternehmen einen zielführenden Austausch mit versierten Experten aus der Industrie", so Dr. Frauke Hangen, Geschäftsführerin des Branchenverbands BioRiver e.V., der den Wettbewerb seit 2014 veranstaltet. "Zahlreiche Repräsentanten der Life-Science-Industrie und brancheninteressierte Investoren nutzen diesen Tag, um die Menschen hinter den Neugründungen und ihre innovativen Ideen kennenzulernen. Das BioRiver-Netzwerk bringt fachliche Expertise für die weitere Unternehmensentwicklung mit." Das große Engagement durch die Industrie und die Unternehmerinnen und Unternehmer selber ist auch die Besonderheit des BioRiver Boost!. Life-Science-erfahrene Manager bringen ihr Know-how in Gründerdialogen, Pitch-Trainings und als Jury-Mitglieder in die Gründerunterstützung ein. Die Jury bildeten auch in diesem Jahr Spitzenvertreter der global agierenden Life-Science-Konzerne Bayer, Janssen-Cilag/ Johnson&Johnson, Lonza und QIAGEN sowie des High-Tech Gründerfonds, der Heinrich-Heine-Universität und der NRW.BANK. Für den Start-up-Wettbewerb BioRiver Boost! können sich sehr junge Unternehmen bewerben, die disruptive und innovative Technologien oder Dienstleistungen für die Biotechnologie oder Life-Science-Branche entwickeln. Die Auswahl der Finalisten erfolgt nach festen Bewertungskriterien wie zum Beispiel dem Kundennutzen und dem Innovationsgrad der Technologie sowie der Erfahrung des Teams und dem Businesskonzept. In einem zweistufigen Prozess wählt die Jury zunächst aus allen Bewerbungen die acht Finalisten aus, die sich dann in Form eines "Elevator Pitches" am eigentlichen Wettbewerbstag präsentieren und den Fragen der Experten stellen. Die Gewinnerprojekte des diesjährigen Wettbewerbs sind: 1. Platz: Antikörperreinigung durch Licht Das Gründerunternehmen Lumatix Biotech aus Garching produziert Affinitätsmatrizen für die Reinigung von monoklonalen Antikörpern - lichtgesteuert und ohne den Einsatz von Chemikalien. Lumatix Biotech-Gründer Andreas Reichert und Teammitglied Ingmar Polte nahmen die Auszeichnung vor Ort entgegen und wollen ihre Technik gerne auch mit Hilfe neuer Partner aus dem BioRiver-Netzwerk weiter in die Anwendung bringen. Schließlich sei das Prinzip sehr breit einsetzbar, wie Polte erläutert: "Wir können damit alle Biomoleküle - vom Virus bis zum Protein - sehr schonend und effizient reinigen." Link auf die Pitch-Präsentation von Lumatix Biotech ab 29.09.2022: https://youtu.be/VAn8300Ihpc 2. Platz: Neuartige Belüftung von Bioreaktoren durch individuelle Gasversorgung BioThrust, ein Biotech-Start-up aus Aachen, revolutioniert mit neuartigen Begasungslösungen die Belüftung von Fermentern und Einweg-Bioreaktoren. Die BioThrust-Mitgründer Patrick Bongartz und Konstantin Kurz hatten das Projekt vor Ort überzeugend präsentiert, so dass die Jury Platz eins und zwei sehr nahe beieinander sah. "Das ist ein großes Kompliment, worüber wir uns sehr freuen", so Kurz, dessen Mitgründer Bongartz die Technologie in Kurzform so beschreibt: "Wir sorgen dafür, dass im Fermenter keine Blasen entstehen, bei deren Aufsteigen und Zerplatzen die empfindlichen Produktionszellen zerreißen können." Link auf die Pitch-Präsentation von BioThrust ab 29.09.2022: https://youtu.be/u4V98LTCuxc 3. Platz: Schonender Organtransport ohne Spenderblut Vivalyx aus Aachen entwickelt für den Transport von Organspenden einfach zu handhabende Boxen und eine innovative Flüssigkeit, ein blutfreies, schonendes Perfusat, die die Organvitalität und die Anzahl der transportierten Organe erhöhen. Prof. René Tolba, Mitinitiator des erst vor zwei Wochen aus der Universitätsklinik der RWTH Aachen ausgegründeten Unternehmens, bedankte sich mit den Worten: "Der Preis erhöht unsere Sichtbarkeit und wird uns in der Gründungsphase ganz sicher weiterhelfen. Und es zeigt uns, dass Teamgeist sich lohnt. Das ist toll!" Link auf die Pitch-Präsentation von Vivalyx ab 29.09.2022: https://youtu.be/3_Bs31KSkPs Fotograf: Bernd Lauter. © BioRiver - Life Science im Rheinland e.V.,2022

Die Gewinner-Teams des BioRiver Boost! 2022 (v.l.):

Die Drittplatzierten Dr. Benedict Doorschodt (technischer Leiter von Vivalyx) und Prof. Dr. René Tolba (medizinischer Leiter Vivalyx), die Gewinner Andreas Reichert (CEO von Lumatix) und Ingmar Polte (Lumatix), die Zweitplatzierten Patrick Bongartz (BioThrust) und Konstantin Kurz (BioThrust). BioRiver wurde auch in diesem Jahr wieder durch zahlreiche Sponsoren unterstützt. Gastgeber der Veranstaltung war die QIAGEN GmbH. Zu den Platinsponsoren gehörten die KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH, die Stadt Düsseldorf, Amt für Wirtschaftsförderung und Miltenyi Biotec. Goldsponsor war Ruhr-IP Patentanwälte. Das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen förderte den BioRiver Boost! 2022 im Rahmen seines Projektes Digitale Wirtschaft NRW (DWNRW).

Über BioRiver - Life Science im Rheinland e.V. Die Förderung von Gründungsprojekten und Start-ups steht bei BioRiver - Life Science im Rheinland e.V. in einer langen Tradition und damit in einem besonderen Fokus. Die große Mehrheit der über 60 Life Science Unternehmen im Verband, zu denen auch die Branchengrößen Bayer, LONZA, Miltenyi Biotec und QIAGEN gehören, geht auf Gründungen aus Universitäten des Rheinlandes zurück. Geschäftsführer und Führungsebene der Firmen engagieren sich als Vorsitzender, im Vorstand und in den Arbeitsgruppen des BioRiver e.V. Insgesamt zählt BioRiver über 110 Mitgliedsorganisationen. Mit dem Wettbewerb BioRiver Boost! zielt der BioRiver e.V. darauf ab, die Life-Science-Branche in der Region weiter zu stärken sowie den Zugang zu führenden Spezialisten in Wissenschaft und Industrie und den Marktzugang für vielversprechende Gründungsprojekte, Produkte und Verfahren zu fördern. Weitere Informationen finden Sie unter www.bioriver.de. Kontakt: BioRiver - Life Science im Rheinland e.V.

Dr. Frauke Hangen

Geschäftsführerin

+49 (0)211 316 0610

hangen@bioriver.de

05.10.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com