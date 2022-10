Von Tae KimBarron'sÜbersetzung: Thomas SteerElon Musk hat sich nach monatelangem Hin und Her entschlossen, Twitter zu übernehmen. Und die Nutzer sollten sich nun auf drastische Änderungen bei der Plattform einstellen. Am Dienstag wurde öffentlich bekannt, dass Musk seinen Rechtsstreit mit Twitter nun doch beilegen und die Übernahme des Social-Media-Unternehmens zum ursprünglich vereinbarten Preis von 54,20 Dollar pro Aktie durchführen will. Musks Anwälte haben das Angebot einen Tag zuvor an Twitter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...