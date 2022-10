München (ots) -Ein umgefahrener Gartenzaun, ein Komapatient und ein heimtückischer Mord führen Aljoscha Stadelmann in seiner Rolle als Dorfsheriff Frank Koops auf Umwegen zurück in die Vergangenheit: Zur Zeit der Wende verschwand ein Militärtransporter mit einer Ladung Gold und zwei Mann Besatzung spurlos. Spurlos? 34 Jahre später scheint "Der Goldrausch" (AT) auch in St. Andreasberg um sich zu greifen - und bald schon steht in dem Harzer Bergstädtchen kein Stein mehr auf dem anderen. Auch Heiner braucht dringend Koops' Hilfe: Er hat die Trauringe für die bevorstehende Hochzeit mit Mette verloren ... Die Dreharbeiten zum achten Film der erfolgreichen ARD Degeto-Reihe "Harter Brocken" dauern noch bis 21. Oktober 2022 an. Neben Aljoscha Stadelmann spielen Moritz Führmann als Postbote Heiner Kelzenberg, Anna Fischer als Koops' Kollegin Mette Vogt und in Episodenrollen Lina Wendel, Anna Bachmann, Judith Engel, Jörg Witte, Hans Klima, Thomas Dehler, Christian Grashof, Niklas Huda u. v. a.Und auch On-Screen geht es mit dem "Harten Brocken" weiter: Am 5. November 2022 stürzen sich Frank Koops und Heiner Kelzenberg in "Das Überlebenstraining". St. Andreasberg wird von Spionen als Zufluchtsort genutzt, und für Koops, Heiner und die anderen Survival-Abenteurer wird aus einem harmlosen Wochenendspaß plötzlich tödlicher Ernst ... Mit Aljoscha Stadelmann, Moritz Führmann, Anna Fischer, Sabrina Amali, Hassan Akkouch, Annika Blendl, Karoline Bär, Lion Russell Baumann u.v.a. Regie führet Buket Alakus (Drehbuch: Benjamin Hessler nach einer Reihenidee von Holger Karsten Schmidt), hinter der Kamera stand Andreas Höfer.Zum Inhalt:Als Dorfsheriff Frank Koops (Aljoscha Stadelmann) einen Streit zwischen den Nachbarn Ernst (Hans Klima) und Rudi (Thomas Dehler) schlichtet, ahnt er nicht, dass dies der Auftakt für mörderische Verwicklungen ist, die weit in die Vergangenheit zurückreichen. Denn kurz darauf ist Rudi schwer verletzt und Ernst tot - mit Stasi-Methoden zu Tode gefoltert. Doch keiner der beiden hat einen Bezug zur DDR. Auch Ernsts Familie, die Goldschmiedin Kim (Anna Bachmann), ihre Mutter Nicole (Judith Engel) sowie deren neuer Mann Detlef (Jörg Witte), ist ratlos. Oder doch nicht? Koops findet heraus, dass der seit 19 Jahren verschwundene Vater von Kim, Thorsten Lehnert, in Wahrheit Timo Warnau (Niklas Huda) hieß und in den letzten Tagen der DDR am Verschwinden eines Lkw voller Gold beteiligt war. Und hinter diesem Schatz sind immer noch verschiedene Jäger her ..."Harter Brocken" ist eine Produktion der Odeon Fiction im Auftrag der ARD Degeto für die ARD. Produzent ist Lynn Schmitz, Producerin Lucy Malou Schaaf. Inszeniert wird "Harter Brocken: Der Goldrausch" (AT) von Regisseur Markus Sehr, der gemeinsam mit Mika Kallwass auch das Drehbuch schrieb. Die Reihenidee stammt von Holger Karsten Schmidt. Die Redaktion liegt bei Diane Wurzschmitt (ARD Degeto).Foto über www.ard-foto.dePressekontakt:ARD Degeto Pressestelle, Kerstin Fuchs,Tel.: 0173/5357048, E-Mail: kerstin.fuchs.fm@degeto.dePresse-Partner Margit Preiss & Malte WeberTel.: 0221/165 343-51, E-Mail: preiss@presse-partner.de, weber@presse-partner.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5336622