Gäufelden bei Böblingen (ots) -Die üblichen Wege der Kommunikation von Medizinern mit Pharma- und Medizintechnik-Unternehmen will ab sofort die App Orange Salamander (https://www.orangesalamander.com/) zum Wohle von Patienten grundlegend modernisieren. Dazu liefert die App medizinisch validierte Kurzinformationen der Unternehmen und Fachgesellschaften direkt auf die Smartphones der Ärzte aus. Das neue Motto von ärztlichen Informationen lautet damit "Relevant. Schnell. Ortsunabhängig".Vorteile für ÄrzteDie in der App veröffentlichten Texte und Videobeiträge passen perfekt in den hektischen Alltag der Ärzte, da sie in nur ein bis zwei Minuten Lese- oder Betrachtungszeit die Keyfacts zu einem neuen Medikament, einer Therapie oder einem technischen Gerät zugänglich machen. Wer sich anschließend oder später genauer informieren möchte, der wird zur kompletten Dokumentation weitergeleitet. Der eigentliche Clou der App zeigt sich jedoch in der integrierten und geschützten Chat-Funktion. Mit ihr haben die Mediziner die Möglichkeit, in für sie passenden Lebenssituationen vertiefende Rückfragen an die Referenten und den Außendienst zu stellen. So kann eine Frage beispielsweise auf der Bahnfahrt in die Praxis, während des Bereitschaftsdienstes, in der Mittagspause beim Italiener oder abends auf der Couch gestellt werden.Vorteile für UnternehmenUnd die Antwort? Die kommt prompt, denn auch die Experten auf der anderen Seite bedienen das System schnell und mobil. Für Pharma- und Medizintechnikunternehmen bedeutet die Plattform damit maximale Reichweite und Sichtbarkeit, um ihre Produkte der Ärzteschaft zu präsentieren. Für den Außendienst entfallen durch die App erst einmal stressige Videokonferenzen, Wartezeiten in Praxen und unbefriedigende Telefonate mit dem symbolischen "Vorzimmerdrachen". Außerdem werden die Unternehmen durch die App in die Lage versetzt, ihren Außendienst flexibel einzusetzen und bei Bedarf in Echtzeit auszubauen.Vorteile für PatientenDritter Nutznießer des neuen Angebots ist der Patient, denn er profitiert von einer gut informierten Ärzteschaft, die für ihn die bestmöglichen Behandlungen und Therapien auswählen kann.Idee stammt aus 2021Gründerin von Orange Salamander ist Elke Schwarz. Die Wahl-Schwarzwälderin führt und besitzt ein erfolgreiches Trainingsinstitut für die Pharmaindustrie. Die Kommunikationslücken in der Pandemie brachten sie im Jahr 2021 auf die Idee zur App. Schwarz finanziert das gesamte Start-up-Projekt ohne Investoren und hat in den letzten Monaten ein schlagkräftiges Team von Freelancern sowie Vertrieblern aufgebaut. Die Unternehmerin selbst verbringt aktuell Tag und Nacht sowie ihre Wochenenden mit der Organisation von Programmierung, Marketing, Vertrieb, Geschäftsmodellen und der Existenzgründung an sich. Schwarz zu ihrem All-In-Commitment: "Mir wurde bewusst, dass die Zeit für eine Veränderung der Pharma-Arzt-Kommunikation gekommen war. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie wichtig gut informierte Ärzte sind. Die Digitalität gibt uns jetzt die Chance, hier einen Meilenstein zu setzen. Pharma und Co. dürfen sich nun endlich dem Zeitalter von schnell, kurz und digital stellen, wie es die unzähligen Apps für den privaten Gebrauch erfolgreich vormachen. Dafür setze ich alles auf eine Karte." Den Namen Orange Salamander habe sie im Übrigen deshalb für ihre App gewählt, weil das Tier einen kurzen Körperbau habe und flink auf Situationen reagiere. "So passt es perfekt als Logo-Tier zu den Attributen der App und bleibt überdies im Kopf", verrät die Autorin einiger Fachbücher zum Thema "Neuro Selling".Ausblick: Elke Schwarz wird die Möglichkeiten von Orange Salamander auf zahlreichen Kongressen und Veranstaltungen vorstellen. Die beiden nächsten Präsentationen finden am 01. November 2022 auf der Neurowoche der Deutschen Gesellschaft für Neurologie in Berlin und auf der Medica am 14. November in Düsseldorf statt. Generell gilt:Ab dem 01. Oktober 2022 können anbietende Unternehmen und Universitäten Inhalte in das Redaktionssystem der App einpflegen.Ab dem 01. Januar 2023 steht die App dann für die Ärzteschaft in den App-Stores von Apple und Android zum Download bereit - kostenfreie Nutzung inklusive.Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diesem Beitrag auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.Pressekontakt:Pressebüro LAAKSKieler Str. 11, 45145 EssenT.+49 (0)201-50 73 34 54M. redaktion@pressebuero-laaks.deW. https://www.pressebuero-laaks.deUnternehmenskontakt:Meneiti GmbHBrunnengarten 12, 71126 GäufeldenT. +49 7032 3713991M. es@orangesalamander.comW. https://www.orangesalamander.comOriginal-Content von: Orange Salamander, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165583/5336641