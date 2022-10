Kurz bevor das Geld ausging, kam der Weiße Ritter: Das kleine Gene-Editing-Unternehmen LogicBio wird vom AstraZeneca-Konzern geschluckt - für ein saftiges Premium in Höhe von +660% gegenüber dem vorherigen Börsenschlusskurs. Das renommierte Wertpapierhaus Cantor Fitzgerald sieht weitere Übernahmen dieser Art kommen. Der am Montag verkündete Buyout ließ die LogicBio-Aktie von 0,27 US$ auf 2,03 US$ steigen. Das Geld hätte bei der kleinen Biotechfirma ...

