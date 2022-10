Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Sorgen an den Finanzmärkten werden nicht kleiner, so die Analysten der Helaba.Immerhin hätten Rezessionsängste in Verbindung mit den geplanten Maßnahmen gegen die Energieverteuerung, wie beispielsweise die Gaspreisbremse in Deutschland, die Inflationserwartungen gedrückt. Dies dürfte ein Grund für die kräftige Erholung am Rentenmarkt sein. Während die Renditen fallen würden, schwäche sich das Realrenditeniveau aufgrund der nachlassenden Inflationssorgen nur wenig ab. ...

