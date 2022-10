Für die Aktie Deutsche Telekom stehen per 04.10.2022, 16:31 Uhr 18.27 EUR an der Heimatbörse Xetra zu Buche. Deutsche Telekom zählt zum Segment "Integrierte Telekommunikationsdienste". Die Aussichten für Deutsche Telekom haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell". 1. Technische Analyse: Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...