Der gute Start in den Oktober setzte sich auch am Dienstag an den der US-Börsen fort. Die Hoffnung auf einen weniger harten geldpolitischen Kurs der Fed ließ den Optimismus und die Kauflaune der Anleger deutlich steigen. Der Dow Jones übersprang wieder die Marke von 30.000 Punkten und beendete den Handel mit einem Plus von 2,80 % bei 30.316 Punkten. Der S&P 500 schloss 3,06 % fester bei 3.790 Punkten, während der Technologieindex Nasdaq 100 um 3,14 % auf 11.582 Punkte zulegte. Bei den Einzelwerten stand Twitter im Fokus: Elon Musk hatte am Dienstag erklärt, dass er die 44 Mrd. $ schwere Übernahme des Online-Nachrichtendienstes jetzt doch durchführen will. Damit würde ein möglicher Rechtsstreit über den Deal wohl doch noch vermieden. Musk will dabei den ursprünglich vereinbarten Kaufpreis von 54,20 $ je Aktie zahlen. Die Twitter-Aktie legte daraufhin gestern um 22,2 % auf 52,00 $ zu.



An deutschen Börsen gab es heute Morgen positive Konjunkturdaten: Trotz der schwachen Weltkonjunktur stiegen die deutschen Exporte im August gegenüber dem Vormonat um 1,6 %. Experten hatten im Vorfeld allerdings in Plus von 1,8 % erwartet. Im Jahresvergleich legten die Exporte um 18,1 % zu. Nach dem deutlichen Plus vom Vortag legte der Dax im frühen Handel eine Verschnaufpause ein und gab zur Eröffnung um 0,46 % auf 12.611 Punkte nach.



