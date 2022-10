Pressemitteilung der Photon Energy N.V.:

Photon Energy Group sichert 28,1 Millionen Euro langfristige Refinanzierung für sein tschechisches Portfolio

- Die langfristige Refinanzierung auf Projektebene beläuft sich auf 28,1 Mio. Euro und über eine Laufzeit von 7 Jahren und 3 Monaten bis zum 31. Dezember 2029.- Die Refinanzierung wurde mit der UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. für neun Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 14,6 MWp in der Tschechischen Republik abgeschlossen.- Durch diesen Schritt wird erhebliche ...

