Mannheim. Der Vorstand der Deutsche Rohstoff AG ("Gesellschaft") hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter Ausnutzung der Ermächtigung der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 28. Juni 2022 beschlossen, 127.810 eigene auf den Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft, die im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms bis Mai 2016 erworben wurden, im vereinfachten Verfahren nach §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 6, 237 Abs. 3 Nr. 2 AktG einzuziehen und das Grundkapital entsprechend herabzusetzen. Dies entspricht ca. 2,49 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft.



Die Anzahl der ausgegebenen Aktien der Gesellschaft reduziert sich damit von 5.125.981 auf 4.998.081. Das Grundkapital der Gesellschaft wird durch Kapitalherabsetzung entsprechend von EUR 5.125.981,00 auf EUR 4.998.081,00 reduziert.



Die Einziehung und die Kapitalherabsetzung werden in den kommenden Wochen erfolgen. Nach der Einziehung wird die Gesellschaft keine eigenen Aktien mehr halten.





Mannheim, 5. Oktober 2022



Die Deutsche Rohstoff identifiziert, entwickelt und veräußert attraktive Rohstoffvorkommen in Nordamerika, Australien und Europa. Der Schwerpunkt liegt in der Erschließung von Öl- und Gaslagerstätten in den USA. Metalle wie Gold und Wolfram runden das Portfolio ab. Weitere Informationen unter www.rohstoff.de



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



