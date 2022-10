Die BYD-Aktie (WKN: A0M4W9) springt in Hong Kong am Morgen um über +8,5% auf 208,40 HK$ - der größte prozentuale Anstieg an einem Tag seit Mai. Anleger feiern die überraschend starken Absatzzahlen für September und zeigen sich angesichts neuer US-Arbeitsmarkt-Daten erleichtert. Eine nachhaltige Kehrtwende für den China-Titel? BYD ist ein agiler chinesischer Mischkonzern, der sich in drei Hauptgeschäftsfelder aufteilt: Automobile, das Batterie- und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...