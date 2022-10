RWE-Calls mit 95%-Chance bei Erreichen des Jahreshochs

Durch die 6,8 Milliarden teure Übernahme von Con Edison Clean Energy Businesses erhält RWE einen starken Schub für die grüne Expansion in den USA, einem der am schnellsten wachsenden Märkten für Erneuerbare Energien. Diese positive Unternehmensnachricht und der bereits für das Jahr 2030 geplante vollständige Kohleausstieg konnte in den vergangenen Tagen im freundlichen Marktumfeld den Kurs der RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129) deutlich beflügeln.

Wenn sich die positiven Erwartungen der Mehrheit der Experten, die die RWE-Aktie wegen der als attraktiv eingeschätzten der US-Solarfirma mit Kurszielen von bis zu 60 Euro (JP Morgan Chase), dann sollte der Aktienkurs in Zukunft zumindest gut unterstützt sein. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die RWE-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder ihre Jahreshoch vom 23.5.22 bei 43,98 Euro erreicht.

Call-Optionsschein mit Strike bei 40 Euro

Der HSBC-Call-Optionsschein auf die RWE-Aktie mit Basispreis 40 Euro, Bewertungstag 14.12.22, BV 0,1, ISIN: DE000TR9C1V1, wurde beim RWE-Aktienkurs von 40,30 Euro mit 0,27 - 0,28 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 43,98 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,47 Euro (+68 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 36,72 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die RWE-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 36,72 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MD72AX5, wurde beim RWE-Kurs von 40,30 Euro mit 0,36 - 0,37 Euro taxiert.

Wenn die RWE-Aktie in nächster Zeit auf 43,98 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,72 Euro (+95 Prozent) erhöhen - sofern die RWE-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 35,051 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die RWE-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 35,051 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UK33DZ4, wurde beim RWE-Kurs von 40,30 Euro mit 0,53 - 0,54 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der RWE-Aktie auf 43,98 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,89 Euro (+65 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von RWE-Aktien oder von Hebelprodukten auf RWE-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de