BERLIN (dpa-AFX) - Für eine bessere Bezahlung und verträglichere Arbeitsbedingungen sind Ärztinnen und Ärzte der Berliner Charité am Mittwoch in einen Warnstreik getreten. Einige Hundert Teilnehmer versammelten sich nach einem Aufruf der Gewerkschaft Marburger Bund am Morgen nahe dem Bettenhochhaus in Mitte zu einer Kundgebung.

Hintergrund des Warnstreiks sind Verhandlungen über eine Weiterentwicklung des Haustarifvertrags. Die Charité gab an, unter anderem ein "differenziertes Paket mit Angeboten zu Arbeitszeit und Entlastung, Fort- und Weiterbildung, Entbürokratisierung und Gleichstellung" vorgelegt zu haben. Durch eine Vielzahl von Themen gestalteten sich die Verhandlungen sehr komplex, aber konstruktiv. Man wolle eine für alle Seiten gute Lösung finden. Der Gewerkschaft reicht das bisherige Angebot nicht aus. Sie fordert unter anderem mehr Gehalt und mehr Planungssicherheit bei Bereitschaftsdiensten./ggr/DP/ngu