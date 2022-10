Der herstellerübergreifende Smarthome-Standard Matter ist in der Version 1.0 erschienen. Er soll lästige Probleme des Internet of Things (IoT) beseitigen - und das ohne Cloud-Zwang. Die Connectivity Standards Alliance (CSA) hat den Standard Matter in der Version 1.0 veröffentlicht. Die internationale Organisation, der unter anderem Apple, Amazon, Google und Samsung angehören, will damit eine neue Smarthome-Ära einläuten. Die Eigenschaften von Matter lesen sich so, als ob das gelingen ...

