Linz (www.anleihencheck.de) - Dass Zinssenkungen bei stark steigenden Preisen die falsche Wahl sind, sollte der türkische Präsident Erdogan wissen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Dennoch sei der Leitzins seit März 2021 von 19% auf 12% gesenkt worden. Die Folge sei eine Hyperinflation, die sich Richtung 85% bewege. Durch die hohen Energiekosten seien die Produzentenpreise auf über 150% angestiegen. Dem liege auch ein Anstieg des USD/TRY (Türkische Lira)-Kurses auf ein Allzeithoch von 18,60 zu Grunde. Weitere Kursanstiege seien nicht auszuschließen. Auch der EUR/TRY-Kurs notiere mit 18,52 in der Nähe der Allzeithöchstände, bei denen es nur eine Frage der Zeit sein dürfte, wenn diese übertroffen würden. (05.10.2022/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...