Augsburg (www.anleihencheck.de) - Das Jahr 2022 wird Anlegern nicht nur wegen der sprunghaft gestiegenen Inflation in Erinnerung bleiben, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Die Reaktion der Notenbanken habe die Aktienmärkte auf Talfahrt geschickt und gleichzeitig an den Rentenmärkten für einen in den letzten Jahrzehnten unvorstellbaren Ausverkauf gesorgt. Die Renditen von 10-jährigen US-Staatsanleihen seien in der Spitze auf 3,94% gestiegen - von 1,5% noch zu Beginn des Jahres. ...

