London (www.fondscheck.de) - Janus Henderson ernennt Bernd Riedel zum Sales Director für Deutschland, so Janus Henderson Investors in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Bernd Riedel, der diese Funktion am 1. Oktober 2022 übernommen hat, wird am Standort Frankfurt am Main arbeiten und an Daniela Brogt, Head of Sales für Deutschland und Österreich, berichten. ...

