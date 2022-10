Die BYD-Aktie musste in jüngster Vergangenheit so manchen Rückschlag hinnehmen und auch über die neuesten Meldungen dürften die Anleger nicht unbedingt erfreut sein. So wurde der Börsengang der Tochter BYD Semiconductor auf unbestimmte Zeit verschoben, nachdem die Behörden die Prüfung des Ganzen gestoppt haben.Grund dafür sind mittlerweile abgelaufene Finanzinformationen. Für den Moment ist damit erst einmal völlig unklar, wie es in dieser Beziehung weitergeht und wann der Börsengang endlich über die Bühne gehen ...

