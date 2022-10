Leipzig (ots) -Bettina Kasten und Kristian Costa-Zahn bilden ab sofort die neue gemeinsame Programmgeschäftsführung von ARD Kultur. Beide gehörten bereits seit Anfang des Jahres zum erweiterten Führungsteam von ARD Kultur, dem neuen Gemeinschaftsangebot der ARD unter Federführung des Mitteldeutschen Rundfunks mit Sitz in Weimar.Bettina Kasten und Kristian Costa-Zahn haben gemeinsam die ARD-Kultur-Programmgeschäftsführung am 01.10.2022 übernommen. Zuvor waren die Intendantinnen und Intendanten der ARD dem Personalvorschlag von MDR-Intendantin Karola Wille im September gefolgt. Der bisherige Programmgeschäftsführer Robert Ritzow hat aus persönlichen Gründen darum gebeten, die Leitungsfunktion abzugeben.Intendantin Prof. Dr. Karola Wille:"Bettina Kasten und Kristian Costa-Zahn haben in den vergangenen Monaten mit großem persönlichen Engagement und Knowhow bereits viel für ARD Kultur geleistet. Ich freue mich sehr, dass wir beide nun gemeinsam als Team für die neue Programmgeschäftsführung gewinnen konnten. Und mein Dank gilt auch dem bisherigen Programmgeschäftsführer Robert Ritzow für seine Arbeit in der Aufbauphase unserer neuen ARD-Gemeinschaftseinrichtung."Mit der Zusammenstellung eines Redaktionsteams, dem Knüpfen von Kulturpartnerschaften, dem Kunstprojekt "Einklang" zum Deutschen Chorfest im Mai 2022 sowie dem bundesweiten Ideenwettbewerb "ARD Kultur Creators" konnten Bettina Kasten und Kristian Costa-Zahn schon prägende Akzente setzen. Der nächste große Schritt steht am 26.10.2022 bevor, dann ist der offizielle Starttermin für ARD Kultur. Weiterführende Informationen zu geplanten Produktionen finden Sie hier: https://ots.de/LJzE8tBettina Kasten leitet zudem weiter wie bisher das Partner- und Projektmanagement bei ARD Kultur. Die TV-Kulturexpertin arbeitete zuvor in verschiedenen Positionen beim ZDF, leitete stellvertretend den ZDFtheaterkanal und war für die Formatentwicklung von ZDFkultur im Hauptstadtstudio Berlin verantwortlich. Vor ihrem Engagement bei ARD Kultur war sie Veranstaltungschefin bei den Ullstein Buchverlagen.Kristian Costa-Zahn, Head of Content bei ARD Kultur, verfügt über langjährige Erfahrung als Produzent und Creative Directorbei Banijay LAB, Endemol Shine Beyond und als Head of Creation bei UFA LAB. Darüber hinaus verantwortete er zahlreiche preisgekrönte Formate für Auftraggeber und Partner, wie ZDF, funk, Arte, WDR, YouTube, TikTok und Vice.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Tel.: (0341) 3 00 64 55,E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5337027