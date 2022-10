München (ots) -Er ist Abenteurer mit Leib und Seele. Seine Expeditionen und Touren werden von über 2,1 Mio. Fans auf Youtube begleitet und im vergangenen Jahr hat Fritz Meinecke sogar seine eigene Survival-Competition "7 vs. Wild" ins Leben gerufen. Ab Frühjahr 2023 wird der Survival-Abenteurer, Youtuber und Autor mit seinem ersten eigenen Format, exklusiv und in deutscher Erstausstrahlung auf dem Streamingdienst discovery+ zu sehen sein.Für discovery+ reist Fritz an die entlegensten Orte dieser Welt. Die Touren führen ihn dabei unter anderem in den Regenwald West-Papuas, die Wüste Mauretaniens und die Eis- und Gletscherwelten Grönlands. Am jeweiligen Zielort wird der Abenteurer Herausforderungen antreten, denen sich bisher kaum ein Mensch gestellt hat. In den packenden Episoden macht er sich mit jeweils einer Begleitperson, einem ihm vertrauten "Buddy" auf, um das scheinbar Unmögliche zu meistern. Dazu kommen Experten und einheimische Spezialisten, die die deutschen Abenteurer vor Ort mit Hintergrundwissen und hilfreichen Tipps versorgen. Die gesamte Reise wird aus der persönlichen Perspektive von Fritz Meinecke erzählt, um eine möglichst authentische, emotionale und spannende Atmosphäre zu vermitteln. Die Dreharbeiten starten bereits im Oktober dieses Jahres und erstrecken sich bis ins Frühjahr 2023, kurz vor Start des neuen discovery+ Originals."Ich habe unglaublich Bock auf diese krassen Abenteuer. Es wird alles anders kommen, als wir uns das vorstellen, und wenn ich eines gelernt habe in den letzten Jahren: der Schlüssel zum Erfolg ist Anpassungsfähigkeit!" so Meinecke, der sich selbst nicht als Vollprofi oder Experte versteht, sondern vielmehr als Mensch, der einfach raus geht und neue Dinge probiert. Dabei verweist er darauf, dass jederzeit die Möglichkeit besteht, dass Dinge auch mal schief gehen können und er und sein Begleit-Buddy improvisieren müssen oder ihr Ziel nicht erreichen. Fritz weiter: "Wir erleben hier ein echtes Abenteuer und die Kamera läuft einfach mit.".Hier finden Sie alle Infos sowie Bildmaterial (https://drive.google.com/drive/folders/1t1uK2z7KmH2CexjpndOk-SHDmMFzj1wQ?usp=sharing)Das discovery+ Original wird im Auftrag von Warner Bros. Discovery für discovery+ von Burda Studios produziert. Executive Producer is Axel Stegmeier. Auf Seiten Warner Bros. Discovery zeichnet Claudia Smykalla für das Projekt verantwortlich.Über Burda Studios: Seit 1996 macht Burda Fernsehen. In dem Jahr ging mit dem Magazin "FOCUS TV" bei ProSieben das erste eigene Bewegtbildformat on Air. Seitdem entwickeln und produzieren etwa 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in München unter dem Dach der Burda Studios GmbH kreative und spannende Inhalte für TV-Sender und digitale Plattformen. Zu den Kunden der Burda Studios zählen u. a. Sender wie Sat.1, Kabel Eins, RTLZWEI, ZDF, ProSieben, RTL und DMAX, Plattformen wie Facebook, YouTube und focus.dediscovery+, der weltweit führende Streaming-Dienst für Non-Fiction- und Real-Life-Entertainment-Inhalte, ist seit 28. Juni 2022 in Deutschland und Österreich verfügbar. Bereits zum Start bietet discovery+ ein umfangreiches Angebot an exklusiven Inhalten und Originals, so dass den Kunden von discovery+ von Beginn an tausende Stunden an Content der verschiedenen Marken und Themenwelten von Warner Bros. Discovery zur Verfügung stehen werden.discovery+ steht über den Browser unter discoveryplus.com sowie alle gängigen Appstores, wie dem Apple App oder Google Play Store, zur Verfügung. Darüber hinaus kann discovery+ über verschiedene Smart TVs, Spielekonsolen oder Streaming-Geräte genutzt werden. Eine detaillierte Übersicht ist auf http://discoveryplus.de/ zu finden.Pressekontakt:Pressekontakt Warner Bros. Discovery DeutschlandOlivia DittmarSternstraße 5 | 80538 München | Germanyolivia_dittmar@discovery.compresse.wbd.deOriginal-Content von: discovery+, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163926/5337032