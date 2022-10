HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Verbio nach Geschäftsjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Besonders spannend sei das Bioethanol-Segment gewesen mit einer Rekordmarge von 46 Prozent, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Verbio profitiere hier von hohen Preisen und der Auslastung. Im Bereich Erneuerbares Erdgas (RNG) dürfte das überproportionale Wachstum derweil anhalten, dieses Segment sollte in zwei Jahren mehr als die Hälfte des operativen Konzernergebnisses ausmachen./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2022 / 08:22 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2022 / 08:22 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0JL9W6

VERBIO-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de