Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Produktentankers HAMMONIA ARTEMIS Hamburg, den 05.10.2022 - Die HAMMONIA Schiffsholding AG (DE000A0MPF55) ist mehrheitlich an dem Produktentanker "HAMMONIA Artemis" beteiligt, über den zuletzt am 23. September 2022 berichtet wurde. In der vergangenen Nacht wurde das Schiff nach Verlassen der Werft in Tunesien in die vereinbarte 5-jährige Zeitcharter mit WECO Tankers angeliefert. Trotz der erheblichen Verzögerungen bleibt der Vorstand überzeugt, dass sich das Investment in die beiden Produktentanker aufgrund des vereinbarten Profit Splits als sehr rentabel herausstellen wird. Sowohl Frachtraten und Schiffswerte liegen momentan deutlich über den geplanten Werten und auch über den Anschaffungskosten. Kontakt

HAMMONIA Schiffsholding AG Dr. Karsten Liebing Vorstand Neumühlen 9, 22763 Hamburg







