Der Schock der Ac-hoc-Meldung am Montag bei Metalcorp dürfte noch allen Investoren in den Gliedern sitzen. CEO Carlos Leite war bereits am Dienstag zu einem Interview bereit, mit dem die wichtigsten Punkte erhellt werden können. Herr Leite, Montag kam Metalcorp mit einer ziemlich überraschenden Meldung. Wie besorgniserregend ist es? Leite: Dies ist natürlich sehr unerfreulich und eine Entwicklung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...