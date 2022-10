München (ots) -Zum Tod von Barbara Stamm äußert sich CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer wie folgt:"Mit Barbara Stamm verliert Bayern eine prägende politische Persönlichkeit. Die CSU-Landtagsfraktion, der Barbara Stamm über 42 Jahre lang angehörte, verliert nicht nur eine herausragende Kollegin, deren Engagement vor allem für die die Schwächeren und Benachteiligten in unserer Gesellschaft Maßstäbe gesetzt hat. Sondern sie war für uns auch eine Freundin und politisch wie menschlich ein großes Vorbild. Ihre Herzenswärme, ihr aufrichtiger Einsatz für die Menschen und die Demokratie in Bayern, ihre Durchsetzungskraft, aber auch ihr Humor werden uns immer in Erinnerung bleiben!"Pressekontakt:Ursula HoffmannPressesprecherinE-Mail: ursula.hoffmann@csu-landtag.deMarcel EscherStellv. PressesprecherE-Mail: marcel.escher@csu-landtag.deMichaela LochnerPressereferentinE-Mail: michaela.lochner@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53955/5337137