Hamburg (www.fondscheck.de) - Das Wealth & Asset Management von Berenberg hat sich zum 3. Oktober 2022 mit Javier Garcia (45) von UBS Wealth Management verstärkt, so das Unternehmen in einer aktuelle Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Garcia ist ein ausgewiesener Experte für Aktien aus Asien und den Emerging Markets. Auf diesem Gebiet gehört er seit Jahren zu den besten Portfolio Managern. Er wird aus Zürich heraus tätig sein und direkt an Matthias Born, Co-Head Wealth & Asset Management und Leiter des Aktienportfoliomanagements, berichten. ...

