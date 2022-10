Frankfurt (ots) -Die dpa-Tochter picture alliance strukturiert ihren Vertrieb neu und schafft ein zusätzliches Sales-Team, das für den Bereich New Business verantwortlich ist. Die Leitung des New Business-Teams teilen sich Gisela Schmidt und Claudia Kalenderian."Durch die gezielte Betreuung unserer Neukunden durch unser New Business-Team, können wir uns noch besser an die Kundenbedürfnisse anpassen, die sich stetig ändern, und unseren Kunden den bestmöglichen Service sowie kundenorientierte neue Lösungen bieten. Mit Claudia Kalenderian und Gisela Schmidt konnten wir zwei erfahrene und erfolgreiche Vertriebsprofis für die gemeinsame Leitung des neu geschaffenen New Business-Teams gewinnen", sagt Matthias Gatzemeier, Head of Sales der picture alliance."Shared Leadership bringt viele Chancen mit sich und wir freuen uns, dass wir bei picture alliance nun die Möglichkeit haben, Erfahrungen mit diesem Führungsstil zu sammeln, sagt Petra Busch, Geschäftsführerin der picture alliance. "Nicht nur die Chancengleichheit bei Führungskräften kann dadurch gefördert werden, sondern auch eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Unterschiedliche Stärken und Kompetenzen sowie gegenseitige Reflexion können zu verbesserter Problemlösungsqualität, effizienteren Entscheidungsprozessen sowie innovativeren Ergebnissen führen."Claudia Kalenderian (39)Die studierte Sportökonomin ist seit 2009 für die picture alliance tätig und wechselte nach ihrer Zeit als Produkt Managerin in den Vertrieb, wo sie vor allem Kunden aus dem Bereich Sports & Corporate Clients betreute.Gisela Schmidt (37)Gisela Schmidt kam 2016 nach ihrem Literaturstudium zur dpa-Tochter. Nach verschiedenen Stationen im Unternehmen, wo sie u.a. auch für die Neukundenbetreuung zuständig war, war sie zuletzt als Sales Managerin für Fachverlage, Museen und Verbände verantwortlich.Über picture allianceDie dpa Picture-Alliance GmbH ist als 100%iges Tochterunternehmen der dpa Deutsche Presse-Agentur auf dem Gebiet der Bildproduktion, -Dokumentation und -Vermarktung eine der führenden Bildagenturen in Deutschland. Unter www.picture-alliance.com betreibt sie ein Contentportal mit aktuell 120 Mio. Bildern, Grafiken und Illustrationen. Durch die Zusammenarbeit mit mehr als 300 Partneragenturen weltweit bietet sie eine breite Abdeckung aller wichtigen Themenbereiche - von Nachrichten, Politik, Sport, Wirtschaft über Kunst, Historie, Natur und Reise bis hin zu Entertainment und Stock. Die picture alliance ist darüber hinaus Medienpartner und offizielle Fotoagentur der Stiftung Deutsche Sporthilfe, sowie offizieller Fotopartner des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS).Pressekontakt:dpa Picture-Alliance GmbHNicole LambrechtTelefon: +49 69 2716 34203E-Mail: lambrecht.nicole@dpa.comOriginal-Content von: dpa Picture-Alliance GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60900/5337239