Berlin/Göppingen (ots) -Lightspeed und GreenBill bieten digitale Belege per QR-Code anLightspeed und GreenBill wollen dem elektronischen Bon zum Durchbruch verhelfen. Gemeinsam bieten sie Kund:Innen jetzt eine nachhaltige, umweltschonende und kostensparende Kassenlösung mit digitaler Belegausgabe ohne Installation einer App oder Registrierung an. Die GreenBill-Box wird in das Kassensystem von Lightspeed integriert und macht den Bon digital.Einfaches Scannen mit QR-CodeDie digitalen Quittungen können durch einfaches Scannen eines QR-Codes empfangen und auf dem Smartphone überprüft werden."Zusätzlich können Bewirtungsbelege ausgefüllt, unterschrieben, per E-Mail weitergeleitet oder als PDF-Dokument abgespeichert werden," unterstreicht Ludwig Heer, Geschäftsführer von GreenBill, Instagram, YouTube, and Twitter.GreenbillGreenBill (https://www.greenbill.de/)ist ein in Deutschland ansässiges Tech-Start-up, das 2019 von Ludwig Heer gegründet wurde. Mit seinem Hintergrund in der Gastronomie schuf er das System mit dem Ziel, die Bedürfnisse von Restaurants und Hotels bestmöglich zu erfüllen. Das Ziel des Unternehmens ist es, eine nachhaltige Lösung anzubieten, die nicht nur Geld spart und Müll reduziert, sondern durch die Automatisierung von Prozessen auch einen Mehrwert für den Händler schafft.Weitere Informationen finden Sie unter www.greenbill.de