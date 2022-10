Unterhaching (ots) -Ab dem Jahr 2023 werden 100 Prozent des Kakaos, den der Süßwarenhersteller Mars Wrigley für seine Fabriken in Europa einkauft, aus verantwortungsvollem Anbau stammen. Das bedeutet konkret, dass Mars genügend Kakao von Farmen beziehen wird, die von seinem Programm für verantwortungsvollen Kakao profitieren, um den europäischen Bedarf für seine Marken wie SNICKERS, M&M'S, TWIX und MARS zu decken.Mit dieser Umstellung wird ein wichtiger Meilenstein der Mars Kakaostrategie "Cocoa for Generations" erreicht. Seit 2018 bündelte das Familienunternehmen im Rahmen dieser Strategie seine Maßnahmen für schnellere und nachhaltigere Verbesserungen in der gesamten Lieferkette. "Cocoa for Generations" konzentriert sich auf den Schutz der Kinder, den Erhalt der Wälder sowie die Verbesserung des Einkommens von Kakaobäuerinnen und -bauern.Für das Jahr 2023 hat Mars Verträge über den Kauf von Kakao aus verantwortungsvollen Quellen bestätigt. Sie entsprechen der Menge, die in den europäischen Schokoladen-Fabriken von Mars Wrigley verwendet wird. Dazu gehören: Haguenau (Frankreich), Janaszówek (Polen), Slough (Großbritannien), Steinbourg (Frankreich), Veghel (Niederlande) und Viersen (Deutschland). In diesen Produktionsstätten werden die folgenden Produkte hergestellt: BALISTO, BOUNTY, CELEBRATIONS, DOVE/ GALAXY, M&M'S, MALTESERS, MARS, MILKY WAY, SNICKERS und TWIX (Milchschokolade).Benjamin Guilbert, Vice President Procurement bei Mars Wrigley Europe, CIS & Turkey, erklärt: "Das Erreichen von 100 Prozent verantwortungsvoll angebautem Kakao für unsere europäischen Fabriken wird ein großer Meilenstein für Mars sein. Kakao ist der Schlüssel, um unsere Schokoladenmarken nachhaltiger zu machen und den Lebensunterhalt von schätzungsweise 350.000 Kakaobäuerinnen und -bauern in unserer Lieferkette zu verbessern. Als einer der weltweit größten Abnehmer ist es unsere Verantwortung, positive, langfristige und systemische Maßnahmen einzuleiten, um kakaoanbauende Familien und Gemeinden in unserer gesamten Lieferkette nachhaltig zu unterstützen."Inge Jacobs, Senior Director of Human Rights and Social Impact, Mars Wrigley Global sagt: "Wir wissen, dass noch viel zu tun ist, aber wir sind entschlossen, weiter mit unseren wichtigsten Partnern zusammenzuarbeiten, um eine moderne, integrative und verantwortungsvolle Kakaolieferkette zu schaffen - eine Lieferkette, in der die Umwelt geschützt ist, die Menschenrechte geachtet werden und jeder die Möglichkeit hat, sich frei zu entfalten."Auch über Europa hinaus ist Mars auf dem besten Weg, seine selbstgesteckten globalen Ziele zu erreichen. Dazu gehört, weltweit bis 2025 100 Prozent seines Kakaos verantwortungsvoll angebaut über sein Programm "Cocoa For Generations" zu beziehen. Ende 2021 lag die Zahl bereits bei 61 Prozent des weltweit eingekauften Kakaos.Die Kakao-Ankündigung für den europäischen Markt erfolgte im Rahmen der Eröffnung einer interaktiven Kakaoausstellung in Paris. Die Ausstellung vom 4.-7. Oktober zeigt auf, welchen Weg die Kakaobohne von der Anpflanzung bis Ernte im Rahmen von "Cocoa For Generations" durchläuft. Sie beschäftigt sich eindringlich mit den Maßnahmen, die Mars zum Schutze der Kinder und Familien sowie zum Schutz der Wälder u.a. in Ghana und an der Elfenbeinküste unternimmt.Hier (https://deu.mars.com/news-stories/articles/ab-2023-100-prozent-verantwortungsvoller-kakao-fuer-die-schokoladenprodukte?language_content_entity=de&utm_source=mail&utm_medium=email&utm_campaign=press) mehr erfahren.Mars Wrigley ist ein in mehr als 80 Ländern weltweit tätiger Hersteller von Schokolade, Kaugummi, Eis, Pfefferminzbonbons sowie fruchtiger Süßware und gehört zum amerikanischen Familienunternehmen Mars, Incorporated. Mit seinen weltbekannten beliebten Marken und Produkten steht Mars Wrigley für die kleinen Momente, die der Welt ein Lächeln schenken. Zu den bekanntesten Marken gehören unter anderem M&M'S®, SNICKERS®, TWIX® und CELEBRATIONS® sowie WRIGLEY'S EXTRA®, AIRWAVES® und 5GUM®, die Konsumentinnen und Konsumenten auf der ganzen Welt Spaß und Freude bereiten. Ein besonderes Markenerlebnis schafft der 2021 eröffnete M&M'S® Store auf dem Berliner Kudamm.2021 erzielte Mars in Deutschland einen Umsatz von rund 1,9 Milliarden Euro. An seinen sechs Betriebsstandorten beschäftigt das Unternehmen in den Geschäftsbereichen Mars Wrigley, Mars Petcare, Royal Canin und Mars Food aktuell etwa 2.200 Mitarbeiter aus über 50 Nationen. Viele seiner Qualitätsmarken stellt Mars auch in Deutschland her. Als mitarbeiterorientiertes Unternehmen wurde Mars 2022 als "kununu Top Company" ausgezeichnet und gehört in diesem Jahr zu den 25 "LinkedIn Top Companies" in Deutschland. Das Familienunternehmen verfolgt den Leitsatz 'Die Welt, die wir uns morgen wünschen, beginnt damit, wie wir heute handeln'. Daher investiert Mars in den kommenden Jahren 1 Milliarde US-Dollar, um innerhalb von einer Generation nachhaltig zu werden.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.mars.de. Folgen Sie uns auf twitter.com/MarsDeutschland, linkedin.com/company/mars/, facebook.com/MarsKarriere und instagram.com/mars_karriere/.Pressekontakt:PressekontaktMars GmbHPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitNadine BochT: +49 89 66 510 206E: presse-confectionery@mars.deOriginal-Content von: Mars Wrigley, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148335/5337249