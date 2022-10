Kupfer***Kupfer***Kupfer**: Ist die nächste KRISE schon absehbar? FEHLENDE ROHSTOFFE in der Zukunft!

Anzeige / Werbung

Mehr Informationen auf axinocapital.de und auf YouTube

Ist die nächste KRISE schon absehbar? FEHLENDE ROHSTOFFE in der Zukunft!

Stehen wir bald ohne Kupfer und Lithium da? Die Welt, wie wir sie kennen, kann ohne Rohstoffe nicht existieren! Was passiert also, wenn der Bergbau weiter ignoriert wird?

Erst kürzlich ist der Preis von Kupfer wieder stark zurückgekommen - das verwundert vor allem auf den Hinblick, dass wir immer mehr Kupfer brauchen werden. Kupfer ist ein Metall, was eigentlich in jedem Gegenstand benötigt wird, der mit Technologie und Elektronik zu tun hat. Also von Hightech Computer bis zum Toaster.

Der Bedarf von Kupfer wird in den kommenden Jahren ansteigen.

Kein neues Kupfer mehr? - Aber warum?

Wenn man sich heute den Markt anschaut, dann würde man nicht vermuten, dass uns in ein paar Jahren voraussichtlich eine Kupferknappheit bevorsteht. Wenn es wirklich so weit kommt, dass ein Metall, was für Alltagsgegenstände und auch technische Fortschritte so wichtig ist, plötzlich nicht mehr oder nur in kleineren Mengen verfügbar ist, dann haben wir direkt die nächste Krise.



Aber bevor wir direkt mit dem schlimmsten anfangen, schauen wir zunächst hinter diese Aussage - wird Kupfer tatsächlich knapp und wen ja, warum?



Ist etwa schon jetzt alles Kupfer der Welt aufgebraucht?

Darum geht es in dem Video.

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, um nichts mehr zu verpassen!

Risikohinweis

Die AXINO Media GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.axinocapital.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der AXINO Media GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der AXINO Media GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die AXINO Media GmbH und/oder deren Mitarbeiter, verbundene Unternehmen, Partner oder Auftraggeber, Aktien der Granite Creek Copper halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die AXINO Media GmbH und deren verbundenen Unternehmen behalten sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen.

Enthaltene Werte: XD0002058432,CA59126M1068,CA3873401028,CA86074L1031